Depremzede 11 bebek, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki depremzede bebekler, tedavi ve bakım için başkente getirilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığına ait TC-CBK uçağı, 2'si Kahramanmaraş, 9'u Adana'dan olmak üzere 11 depremzede bebeği almak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

Adana Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda görevli 11 bakıcı anne ile 2 doktor, ilk sağlık kontrolü yapılan bebekleri teslim aldı.

Daha sonra uçakta biberonla beslenen bebekler, tedavi ve bakımlarının yapılması için Ankara'ya getirildi. Bebekler, Esenboğa Havalimanı'ndan kapsamlı sağlık taramasından geçirilmek üzere ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenilen depremzede bebekler, sağlık kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Ankara'daki kuruluşlarında bakım altına alınacak.