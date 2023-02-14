Vali Bilgin'den yabancı kanal muhabirinin 'Suriyeli' sorusuna cevap

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu. Çetin, Nurdağı ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi, ardından sahada çalışan güvenlik korucularıyla buluştu. Şırnak Valisi Osman Bilgin, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ile Çetin paşa beraberindeki heyet, depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yabancı bir televizyon kanalı muhabirinin sorduğu "Suriyelilere yardım ediyor musunuz?" sorusuna cevap veren Osman Bilgin, ilk günden beri alanda olduklarını söyledi. 8 yıldır Türkiye'nin Suriyeli vatandaşları bağrına bastığını ifade eden Vali Bilgin, "Hiçbir fark gözetmeksizin eşit muamele yapıyoruz. Bunu herkes iyi bilsin devletimizin şefkatli elleri herkese açıktır. Bir bina yıkıldığını gördüğümüzde Suriyeli mi yoksa Türk mü ayrımı yapmıyoruz. Herkese eşitiz. Bu sorunu kabul etmiyorum'' ifadelerinde bulundu.

Burada yapılan ziyaret sonrası Jandarma Genel Komutanı helikopterle buradan ayrıldı.