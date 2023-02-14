MEB'den eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili resmi yazı

Milli Eğitim Bakanlığı depremin etkilediği 10 ile ilişkin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin işleyişine ilişkin yeni kararlar aldı.

Bakanlıktan gönderilen 14/02/2023 tarihli resmi yazıda; '6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki resmi/özel okullar ile yaygın eğitim kurumları ve ülke genelindeki diğer illerimizde 20 Şubat 2023 tarihine kadar ilgi (ç) ve (d) yazılarımızla eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği duyurulmuştur. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin işleyişine yönelik ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.' denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gönderilen resmi yazı;