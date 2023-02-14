THY'den 9 Şubat öncesi düzenlenen biletlerle ilgili açıklama

Kahramanmaraş Depremi
Fırsatçılar yine iş başında: O ilde kiralar 2-3 kat arttı
Fırsatçılar yine iş başında: O ilde kiralar 2-3 kat arttı
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Çöken binadan numune alındı: İlk sonuçlar belli oldu
Çöken binadan numune alındı: İlk sonuçlar belli oldu
'Sivil toplum kuruluşlarının yardım araçları engelleniyor' iddiasına açıklama
'Sivil toplum kuruluşlarının yardım araçları engelleniyor' iddiasına açıklama
Depremzede yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım
Depremzede yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım
Depremde can kaybı 35 bin 418'e yükseldi
Depremde can kaybı 35 bin 418'e yükseldi
e-Nabız'a depremzede yakınları için yeni özellik
e-Nabız'a depremzede yakınları için yeni özellik
Depremden en çok etkilenen ilçeler belli oldu
Depremden en çok etkilenen ilçeler belli oldu
'Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi' depremde büyük hasar gördü
'Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi' depremde büyük hasar gördü
Meclis çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara
Meclis çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara
SPK'dan borsadaki düşüşe karşı yeni önlemler
SPK'dan borsadaki düşüşe karşı yeni önlemler
201 saat sonra kurtarılan Emine öğretmen, yoğun bakımda
201 saat sonra kurtarılan Emine öğretmen, yoğun bakımda
Depremden etkilenen esnafa kredi düzenlemesi
Depremden etkilenen esnafa kredi düzenlemesi
Konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 3 ay yasaklandı
Konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 3 ay yasaklandı
Kızılay Başkanı: Sivil savunma mekanizmamız FETÖ tarafından çökertildi
Kızılay Başkanı: Sivil savunma mekanizmamız FETÖ tarafından çökertildi
Haluk Levent kaza geçirdi, sağlık durumu iyi
Haluk Levent kaza geçirdi, sağlık durumu iyi
AFAD Deprem bilançosunu açıkladı: 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti
AFAD Deprem bilançosunu açıkladı: 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti
'10 ildeki öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk'
'10 ildeki öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk'
'HSK depremden etkilenen 10 ilde 350 savcı görevlendirdi'
'HSK depremden etkilenen 10 ilde 350 savcı görevlendirdi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostluğunu unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostluğunu unutmayacağız
14 kişi ölmüştü....Binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı
14 kişi ölmüştü....Binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Yıkılan konutun değeri ne olursa olsun DASK 640 bin TL'sini karşılayacak
Yıkılan konutun değeri ne olursa olsun DASK 640 bin TL'sini karşılayacak
Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında 47 kişinin müebbet hapsi onandı
Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında 47 kişinin müebbet hapsi onandı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'terhis ve celp erteleme' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'terhis ve celp erteleme' açıklaması
Depremlerin etkilediği 10 ildeki konutların yüzde 51,6'sı sigortasızdı
Depremlerin etkilediği 10 ildeki konutların yüzde 51,6'sı sigortasızdı
Bahçeli: Ahbap'çılar, Babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır
Bahçeli: Ahbap'çılar, Babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
198. saatin sonunda 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı
198. saatin sonunda 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı
Yağmacıların cezası ne olacak?
Yağmacıların cezası ne olacak?
Seçim tarihi tartışması! 14 Mayıs mı 18 Haziran mı?
Seçim tarihi tartışması! 14 Mayıs mı 18 Haziran mı?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

THY'den 9 Şubat öncesi düzenlenen biletlerle ilgili açıklama

THY, 9 Şubat ve öncesinde düzenlenmesi koşuluyla 6 Şubat-31 Mart arasındaki tüm yurt içi uçuşlar ile deprem bölgesindeki iller varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşların ücretsiz değiştirilebileceğini veya biletlerin kesintisiz iade edilebileceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 22:42, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 22:43
Yazdır
THY'den 9 Şubat öncesi düzenlenen biletlerle ilgili açıklama

Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat-31 Mart 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iade ve değişim işlemlerinin 31 Mayıs'a kadar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.

'Sivil toplum kuruluşlarının yardım araçları engelleniyor' iddiasına açıklama
'Sivil toplum kuruluşlarının yardım araçları engelleniyor' iddiasına açıklama
e-Nabız'a depremzede yakınları için yeni özellik
e-Nabız'a depremzede yakınları için yeni özellik
Konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 3 ay yasaklandı
Konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 3 ay yasaklandı
Prefabrik yapı ve konteynerlerin KDV oranı değiştirildi
Prefabrik yapı ve konteynerlerin KDV oranı değiştirildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
MEB, deprem bölgesindeki yemek hizmet noktalarını paylaştı
MEB, deprem bölgesindeki yemek hizmet noktalarını paylaştı

Bu Habere Tepkiniz

4/B'linin 2011 Yılı Hizmet Sözleşmesine açtığı dava nihayet sonuçlandı

4/B'linin 2011 Yılı Hizmet Sözleşmesine açtığı dava nihayet sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011 Yılı Hizmet Sözleşmesi'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davayı karar bağladı
MEB'den eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili resmi yazı

MEB'den eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili resmi yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin işleyişine ilişkin yeni kararları duyurdu.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
ÖSYM'den sınav takviminde değişiklik: İki sınav ertelendi

ÖSYM'den sınav takviminde değişiklik: İki sınav ertelendi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) 2 Nisan'da, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023-2 İngilizce) ise 4 Mart'ta yapılacağını bildirdi.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
THY, deprem bölgesindeki 1000 aileden birer kişiyi işe alacak

THY, deprem bölgesindeki 1000 aileden birer kişiyi işe alacak

Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat:- "Deprem bölgesinde afetten etkilenen 1000 aileden birer kişiye Türk Hava Yolları ve iştirak şirketlerinde iş imkanı sunacağız. Her yıl ihtiyacımıza binaen istihdam ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızı, bu bölgelerden başvuran vatandaşlarımıza öncelik vererek istihdam edeceğiz"
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
8 Eylül 1999 öncesi SSK, Bağkur hizmeti olan memur, EYT'den yararlanayamayacak mı?

8 Eylül 1999 öncesi SSK, Bağkur hizmeti olan memur, EYT'den yararlanayamayacak mı?

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlayanlar çalışma statülerine bakılmaksızın EYT kapsamına girerler ve son statülerinin tabi olduğu emeklilik şartlarına tabi olurlar.
FETÖ'cü işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması hukuka uygun bulundu

FETÖ'cü işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 667 ve 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca çıkarılan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelgesi'nin ''İşyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması" başlıklı 1. Maddesinin hukuka uygun oluğuna karar verdi.
Kamuda acil olmayan personel alımları durmalı

Kamuda acil olmayan personel alımları durmalı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, depremzedelerin mevcut koşulları dikkate alındığında kamu kurumlarının acil olmayan personel alımlarını durdurmalı!
Anayasa Mahkemesi 16 Şubatta 10 Dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 16 Şubatta 10 Dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 16 Şubat 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkeme toplam 22 dosyayı gündemine aldı. Bu dosyalardan 12'si hakkında ilk değerlendirme yapılacak olup, 10 dosya hakkında ise esastan karar verilecek.
OHAL durumunda sağlık kararnamesi yayımlandı

OHAL durumunda sağlık kararnamesi yayımlandı

OHAL durumunda sağlık kararnamesi Resmi Gazete, yayımlandı.
6 gün sonra kayıp kızı Gade'ye kavuştu

6 gün sonra kayıp kızı Gade'ye kavuştu

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden sonra bir baba 4 yaşındaki kızına ulaşamıyordu. Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Ahmet Ayan ile kızı Gade, bugün Adana'da buluştu. İşte günler sonra baba kızın birbirlerine kavuştukları anlar...
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.