Haluk Levent 30 yıldır 'yardım işleriyle' biliniyor

Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli deprem sırasında bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

1999 Gölcük depreminde de yardım faaliyetlerine katılmış olan Haluk Levent, 30 yıldır yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

Haluk Levent'in 30 yıl önde katıldığı bir TV programında söylenenler oldukça dikkat çekici...

30 yıl öncesine ait video kaydında, Haluk Levent'in böbrek hastaları için bedava konser düzenlediği ve elde ettiği kazancın büyük bölümünü hayır işlerine harcadığı için arabası dahi olmadığı belirtiliyor.

Haluk Levent günümüzde kurduğu Ahbap organizasyonuyla "yardım organizasyonlarına mesafeli olan" bir çok kişinin hayır işlerine bağışta bulunmasını sağladı.

İşte 30 yıl öncesine ait video kaydı