Kırıkkale'de deprem bölgesinden dönen ekibi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

THY, deprem bölgesindeki 1000 aileden birer kişiyi işe alacak

Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat:- "Deprem bölgesinde afetten etkilenen 1000 aileden birer kişiye Türk Hava Yolları ve iştirak şirketlerinde iş imkanı sunacağız. Her yıl ihtiyacımıza binaen istihdam ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızı, bu bölgelerden başvuran vatandaşlarımıza öncelik vererek istihdam edeceğiz"