Kahramanmaraş'ta enkazda bulunan para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında görev yapan Bursa Orhangazi Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri, buldukları para ve ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 07:44, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 07:46
Depremlerin ardından bölgeye giden OBAK ekipleri, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapıyor.
Müftülük Meydanı'nda bulunan Merve Apartmanı'nın enkazında çalışan ekipler, yıkıntıların arasında içinde 500 bin lira değerinde para ve ziynet eşyaları olan bir çanta buldu.
Çanta, içindeki para ve ziynet eşyalarıyla sahibi Merve Çakar'a teslim edildi.
Çakar OBAK ekiplerine teşekkür etti.