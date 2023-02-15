Kendisi küçük vefası büyük

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da 82 saat sonra enkazdan kurtarılan 2.5 yaşındaki Göktuğ Çolak, hastanedeki tedavisinin ardından kendisini kurtaran arama kurtarma ekiplerini ziyaret etti. Hatay'ın Belen ilçesindeki 5 katlı Hisar Apartmanı'nın enkazında kalan küçük Göktuğ, anne babası ve iki kardeşi ile birlikte ekiplerin çalışması sonucu depremden 82 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Küçük Göktuğ ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Sağlığına kavuşan Göktuğ bebek, ilk iş olarak kendisini kurtaran AFAD Konya İl Müdürlüğü ile diğer kurtarma ekiplerinin ziyaretine gitti. Ağzında emziği ile sempatik hareketlerde bulunan Göktuğ Çolak, "Kendisi küçük ama vefası çok büyük" dedirtti. Ekipleri sarılıp öpen Göktuğ'un ailesi de kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

TOLGA YANIK