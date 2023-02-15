Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Cumhurbaşkanlığından afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen şehirlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan idari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.