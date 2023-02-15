MEB, EKYS'yi erteledi
5 Mart 2023 tarihinde yapılacağı açıklanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 10:15, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 10:16
5 Mart 2023 tarihinde yapılacağı açıklanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
5 Mart'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirileceği duyurulan 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) ertelendi. Sınav tarihi daha sonra açıklanacak.