Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öncesinde depremzedeler için bir dakikalık saygı duruşu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında karşılaşmalardan önce "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Maç seremonisinde ise Türkçe ve Arapça olarak "Yanınızdayız" yazılı pankart açıldı.