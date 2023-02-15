Kahramanmaraş'ta 222. saatte bir kişi daha sağ çıkarıldı
Depremin merkez üssünde enkaz altında kalan 42 yaşındaki Meryem İmamoğlu isimli vatandaş, "imdat" diye bağırması soncunda ekipler tarafından 10 gün ardından kurtarıldı.
Türkiye, büyük felaket sonrası 10'uncu gününü yaşıyor.
Depremin etkisiyle koca bir bölgede hayat durma noktasına gelirken, umutları yeşerten haberler de beraberinde geliyor.
Büyük deprem sonrasında 35 bini aşkın kişi enkaz altında can verirken, ekipler bölgelerde bir cana daha ulaşma umuduyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kez mucize haber depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan.
"İmdat" diye bağırdı
Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı'nda enkazda çalışma yapan İnegöl Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri imdat sesi üzerine enkazın altına yöneldi.
Ekipler 42 yaşındaki Meryem İmamoğlu'nun hayatta olduğunu belirledi ve temasa geçti.
Bunun üzerine de zamanla yarış başladı.
222 saat sonra kurtarıldı
Yapılan çalışmalar sonrası İmamoğlu, 222 saat sonra UMKE ekiplerinin damar yolu açıp serum takmasıyla enkazdan çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen İmamoğlu'nun şuurunun açık olduğu öğrenildi.
İNDAK ekipleri, rekor kıran hayata dönüş operasyonu sonrası bir canı daha hayata döndürmenin sevincini yaşadı.