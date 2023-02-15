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Depremden etkilenen 10 ilde mart başında 30 bin konutun inşasına başlanacak

Bilimsel çalışmalar sonucunda yerinde ihya edilebilecek binaların yerinde, başka yere taşınması gereken binaların da fay hatlarının uzağında belirlenecek rezerv alanlarda inşa çalışmalarına hemen başlanacak- Radye temel, tünel kalıp gibi depreme dayanıklı sistemlerin kullanılacağı konutların, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yapılması planlanıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 12:35, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 12:37
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Depremden etkilenen 10 ilde mart başında 30 bin konutun inşasına başlanacak

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması için mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına başlanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, TOKİ, afet riski ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu alanlar ile deprem bölgelerinde kalıcı konutlar inşa ediyor.

2003'ten bu yana ürettiği 1 milyon 180 bin konut ile insanlara sağlıklı ve güvenli evler sunan TOKİ, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta 5 bin 545, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323, Malatya'da 20 bin 605, Şanlıurfa'da 17 bin 261, Diyarbakır'da 20 bin 912, Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Kilis'te ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin 759 konut inşa etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde TOKİ'nin depreme dayanıklı sistemlerle inşa ettiği binaların hiçbirinde yıkım ve yapısal hasar oluşmadı.

Bölgede, mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına başlanması planlanıyor. Kademeli olarak diğer konut projelerine başlanması da hedefleniyor.

- Fay hatlarının uzağındaki rezerv alanlarda inşa çalışmalarına başlanacak

Bu kapsamda bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından hazırlıklar yürütülüyor.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bilimsel çalışmalarla yerinde ihya edilebilecek binalar tespit edilecek. Bu çalışmalar sonucu yerinde ihyasının uygun görülmeyen başka yere taşınması gereken binaların, fay hatlarının uzağında belirlenecek rezerv alanlarda inşa çalışmalarına hemen başlanacak.

TOKİ tarafından etaplar halinde yapılması planlanan inşa çalışmalarında ilk olarak, her bir parsel için ayrı ayrı olmak üzere, yapının temel ve statik hesaplarının yapılabilmesi için zemin araştırma verileri ile geoteknik değerlendirmeleri içeren zemin etüt raporu çıkartılacak.

Rapordan alınan veriler doğrultusunda da başta Deprem Yönetmeliği olmak üzere yürürlükteki tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projeler hazırlanacak.

- Konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek

Depremden etkilenen bölgeler için projelendirmede konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde hazırlanması planlanıyor.

TOKİ, binalarında uyguladığı "radye temel", "tünel kalıp taşıyıcı sistem", "yüksek beton dayanımı" gibi binada oluşacak sarsıntıyı ve dolayısıyla hasarı en aza indiren depreme karşı çözümlerini yeni yapılacak konutlarda da uygulayacak.

Bu bölgede de ihtiyaca göre tüm bu sosyal donatıların da yapılması öngörülüyor.

- Hedef 1 yıl içinde konutları tamamlamak

TOKİ tarafından deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasının 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için yapımı tamamlanan konutlar, etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek.

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