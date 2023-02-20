Sözleşmeli personelin, 65 yaş haddinden dolayı EYT kapsamında sözleşmesi sona erer mi?

Soru: Merhaba; Sanayi Bakanlığında 696 khk 4b sözleşmeli memur olarak çalışmaktayım

EYT emeklilik şartlarım uyuyor ama emekli olmayıp çalışmak istiyorum. Malum kadro çalışmaları için dilekçe verme sürecindeyiz dilekçemi de verdim. Sözleşmemizdeki zorunlu emeklilik maddesinden dolayı EYT yasalaşınca zorunlu emekli edilir miyim bu soruyu sendikacılar dahi net cevaplayamıyorlar bu konuda bilgi verebilir misiniz. benim durumumda olanlar içinde haberleştirirseniz en azından EYT görüşmeleri öncesinde mağdur olacaklar için önlem alınabilir



Detaylar/Değerlendirmeler:

Kamu, kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun Madde 4/B hükmüne göre sözleşmeli çalıştırılan personel, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" da yer alan hükümler kapsamında istihdam edilmektedirler.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan hükümler:



Madde 1- Bu Esaslar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanır.



Madde 12- Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir.

Ancak, yabancı uyruklu hekimlerin Türkiye'de herhangi bir Tıp Fakültesinden mezun ya da denkliği kabul edilmiş diploma sahibi olması, uzman iseler bunların uzmanlık belgelerinin Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine uygunluğunun onaylanmış bulunması zorunludur.

Özel kanunlarında yaş haddine ilişkin özel hüküm bulunan haller dışında, 65 yaşını bitirmiş olanlar sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. Sözleşmeli çalıştırılmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer."

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar için Bakılabilir.

Hükmün Yorumu:

Sözleşmeli personel azami olarak 65 yaşını doldurdukları tarihe kadar çalıştırılabilmektedirler. Dolayısıyla Kurumlarla kişiler arasında yapılan sözleşmelerde de bu hüküm gereği yaş haddi belirtilebilmektedir.

65 yaş durumunun EYT ile birlikte değerlendirilmesi:

EYT konusu tamamıyla 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanların emeklilik kanunlarında bulunan ve emeklilik şartlarından olan yaş şartının kaldırılmasıyla ilgili bir husus olup, kurumlarla kişiler arasında yapılan ve yukarıda yer alan sözleşmeleri, yani 65 yaşında sözleşmeli personel çalıştırılmayacağına ilişkin konuyu kapsayan bir durum olmadığını değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, TBMM de bulunan kanun teklifi metninde anladığımız EYT düzenlemesinde sadece 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sürekli işçi kadrosuna geçişi düzenleyen hükümlerde yer alan azami çalışabilecekleri sürede yer alan yaş şartının kaldırılmasıyla ilgili bir düzenlemeye verilmektedir. Dolayısıyla sizin durumunuzun, yani çalışma sürenizle ilgili durumun zaten EYT kapsamında olmadığı da bu düzenlemeden anlaşılmaktadır.

Sonuç bağlamında:

EYT konusundaki yaş şartının kaldırılması 4/B kapsamında görev yapan personelle ilgili olarak mevzuatlarda yer alan 65 yaş şartı ile bir ilgisinin olmadığı değerlendirilmektedir.

Dolayısıyla sizin sözleşmeli olarak 65 yaşınızı dolduracağınız tarihe kadar görev yapabileceğinizi, ancak bu yaş şartının doldurduğunuzda ise sözleşmenizin biteceğini değerlendirmekteyiz.

Ancak, fiili olarak görev yapmaya yönelik söz konusu yaş şartı hem memurlarda hem de sizin durumunuzdaki sözleşmeli personel için bulunmakta, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi statüsünde görev yapanlarda fiili olarak çalışmaya yönelik böyle bir yaş şartı bulunmamaktadır.

Değerlendirmemiz bu şekildedir. Durumunuzla ilgili Kurumunuzdan da bilgi almanızı tavsiye edebiliriz.

