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Kılıçdaroğlu seçim hakkında net konuştu: Aklınızdan bile geçirmeyin

Depremle ilgili tepkilerini dile getiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeminde seçimlerin ertelenmesine ilişkin tartışmalar da vardı. "Seçimler zamanında olacak" vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar, rolü belli isimleri öne sürüyorlar. Bu ülkede seçimler zamanında olacak, savaş dışında ertelenemez. Savaş için bile kararı TBMM verir. Aklınızdan bile geçirmeyin" ifadelerini kullandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 14:10, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 14:12
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Kılıçdaroğlu seçim hakkında net konuştu: Aklınızdan bile geçirmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın toplantısı düzenleyerek deprem sürecinde yaşananlarla ilgili tepkilerini dile getirdi. "İnsanlarımız enkaz altında ölürken kahraman Mehmetçik'imiz kışlalarında bekletildi" diyen Kılıçdaroğlu, "Vefat edenlerin sayısı 30 bini geçti ama bir kişi bile istifa etmedi. Bu nasıl sorumluluk anlayışıdır?" diye konuştu. Üniversitelerin açılması yönünde çağrıda bulunan CHP lideri, deprem bölgesindeki öğrenciler için "Büyükşehirlere geleceklerse, söz veriyorum, bizim belediye başkanı olduğumuz büyükşehirlere gelenlerin tamamının yerleşim sorununu çözeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Gecelerdir uyumak mümkün değil"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Gecelerdir uyumak mümkün değil, dehşet içindeyim. Duygularım karmakarışık. Bir vinç gelsin diye yıkıntı başında soğuktan titreyenleri gördüm ve onlarla birlikte üşüdüm. 'Devlet nerede' diye haykıranları gördüm. Vatandaşlarımızın kanı bu iktidarın elindedir. Başkanlık sistemini getirdi, 'tek adam' rejimi yönetimi felç etti.

Hiç kimse unutmasın, yaşadıklarımızın baş sorumlusu tek adamdır ve onun bu ülkeye dayattığı rejimdir. En kritik saatler tabii ki ilk 12, 24, 48 saat. İnsanlarımız donarak öldüler. Utanarak, üzülerek söylüyorum. İnsanlarımız ölürken onlar nasıl bu işi siyaset üstüne taşırız, sorumluluk almayız diye özel çaba harcadılar. Beceriksizlikleri on binlerce insanımızın canına mal oldu.

İnsanlarımız enkaz altında ölürken kahraman Mehmetçik'imiz kışlalarında bekletildi. Kendi askerinden korkmak nasıl bir korkaklıktır? Sosyal medyada yasak getirdiler, ağırlaştırdılar. Ekiplerimiz VPN üzerinden harekete geçtiler ama gelen yardım taleplerinin yüzde 60'ı kesildi.

"Artık yetti. Milletin canına tak etti."

Artık yetti. Milletin canına tak etti. Asrın felaketi demiş beyefendi. Bu ülke için asrın felaketi, tek adam rejimidir, Erdoğan'dır. Felaket üstüne felaket yaşadık. Halkımıza yaşatılan koordinasyonsuzluk asrın felaketi, ihaneti, cihaneti, iş bilmezliği, tedbirsizliğidir.

Saygın kuruluşlar açıklanandan çok fazla insanın hayatını kaybettiğinden bahsediyor. Vefat edenlerin sayısı 30 bini geçti ama bir kişi bile istifa etmedi. Bu nasıl sorumluluk anlayışıdır?

Size kim gidip 'Bunları denetlemeyin' talimatı verdi? Bu yıkılan binaların imzalarını kim attı? Hepsi ortaya çıkacak. Halkıma söz veriyorum, asla yakalarını bırakmayacağım ve tamamının hesabını soracağım.

Şimdi de üniversitelerimizin ve öğrencilerimizin yurtlarına çökmeye çalışıyorlar. Turizm sektörümüzün kapasitesi 1 milyon 600 bin. Derhal üniversiteleri açın, öğrenciler yurtlarında kalsınlar. Büyükşehirlere geleceklerse, söz veriyorum, bizim belediye başkanı olduğumuz büyükşehirlere gelenlerin tamamının yerleşim sorununu çözeceğiz.

Seçimler zamanında olacak

Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar, rolü belli isimleri öne sürüyorlar. Bu ülkede seçimler zamanında olacak, savaş dışında ertelenemez. Savaş için bile kararı TBMM verir. YSK böyle bir talebi dillendirirse demokrasiye darbe talebiyle ortaya çıkmış olur. Aklınızdan bile geçirmeyin.

Erdoğan çıkmış, 'Bana 1 yıl daha verin' mesajıyla ortada. Bu ülke sana tam 20 yıl verdi. Yatırım taahhütleri alıyoruz. Çok sayıda yatırımcı kapıda bekliyor.

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