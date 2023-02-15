YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM internet sitesinden YDS/1 başvuruların başladığını duyurdu.
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
DUYURU
(15 Şubat 2023)
2023-YDS/1 Başvurularının Alınması
2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), 9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 15-27 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 15 Şubat 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YDS/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri