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YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden YDS/1 başvuruların başladığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 14:46, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 14:57
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YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

DUYURU

(15 Şubat 2023)

2023-YDS/1 Başvurularının Alınması

2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), 9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 15-27 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 15 Şubat 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YDS/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri

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