Öğretmenlik'ten istifa eden açıkta iken EYT'den yararlanarak emekli olabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen emeklilik durumlarıyla ilgili 2018/5 sayılı Genelgesine göre, öğretmenlerin bazı durumların varlığı halinde Temmuz ve Ağustos ayları dışında da emekli olması mümkün olmaktadır.



Soru: 16.12.2022 tarihinde öğretmenlikten istifa ettim. Göreve 13.09.1994 tarihinde başlamıştım. Kısa dönem askerlik hariç, net, 28 yıl 2 ay fiili olarak öğretmenlik yaptım. Bu durumda, EYT yasalaştığında, emekli olabiliyor muyum, eğer olabiliyorsam emeklilik talebimi/dilekçemi nereye ne şekilde yapmalıyım ve tahmini olarak ne kadar maaşım ne kadar toplu ikramiyem olur. Şimdiden teşekkür ederim

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde 331 hükmü gereği, Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılmaktadır. Ancak, bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi belirli şarta bağlanmış ve görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin de Bakanlıkça uygun görülmesi şartıyla mümkün olması sağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığınca son olarak yayımlanan Emeklilik İşlemleri konulu 2018/15 sayılı Genelge yayımlanmış, emeklilik işlemleri bu genelge kapsamında yürütülmeye devam edilmektedir.

Söz konusu genelgede, EÖH Sınıfına dahil kadrolarda iken; görevinden çekilen (istifa), çekilmiş sayılan (müstafi), malul, engelli, 61 istekle yaş haddi vb. durumda açıkta olanlardan; istemeleri halinde, belirli bir zaman dilimine bağlı olmaksızın ve emeklilik izni aranmaksızın açıktan emeklilik işlemleri doğrudan en son görev yaptıkları Bakanlık Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı ve/veya Valilikçe (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) yapılacaktır.. açıklaması bulunmaktadır.

Bu bağlamda değerlendirmemiz;

25 tam hizmet yılından fazla hizmetlerinizin olduğunu ve 2022 yılında istifa ettiğinizi belirtmektesiniz. Buna göre de EYT çıktığında emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Emekli aylık ve ikramiye hesabı hizmet, ek gösterge, derece ve kademe vb. unsurlar esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamayı https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizden yapabilirsiniz.

Açıkta olanlar emeklilik müracaatını nereye yapmalıdır?

Görevlerinden ayrılmış olup da emekli olmak isteyenler müracaatlarını SGK na (Kamu Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhıye-Ankara) adresine yapmaları gerekmektedir.



EYT kanunu çıktıktan sonra açıkta iken emeklilik talep dilekçesi örneği (EYT çıktıktan sonra kapsama girenlerin bu şekilde dilekçe vermesinin yeterli olacağını değerlendirmekteyiz):



T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına

ANKARA





...... tarihinden ...... tarihine kadar öğretmen olarak görev yapmakta iken ..... tarihinde istifa ettim. 25 yıldan fazla hizmet sürem bulunmaktadır.

5434 sayılı Kanuna göre emeklilik için gerekli hizmet yılım bulunmaktadır.



Aylık bağlanması hususunda bilgisini ve gereğini arz ederim.



Tarih :





İmza :





Ad - Soyad:



T.C. Kimlik No :

Cep Tel No:

Adres :

Aylıklarımı almak istediğim banka şubesi: