Türkiye Barolar Birliği depremzedeler için 'Hukuk Rehberi' hazırladı
Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için hazırladığı "Hukuk Rehberi"ni kullanıma sundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 16:45, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 16:46
TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, ilk olarak 1999 depremi sonrasında hazırlanan "Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi"ni, değişen mevzuat ve uygulamalar doğrultusunda güncelledi.
Ceza hukuku, özel hukuk ve kamu hukuku alanlarındaki haklara ilişkin bilgilere yer verilen rehber, TBB'nin internet sitesinden de erişime açıldı.