Nurdağı'nda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Bilgin, ilçedeki koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Bilgin, depremde Nurdağı'nda 2 bin 500'e yakın kişinin vefat ettiğini belirterek, "342 enkaz vardı ilçemizde. 342 enkazın tamamında çalışma şu an itibarıyla bitti, tamamlandı." dedi.

Bilgin, aralarında Malezya, Kanada, İspanya, Kazakistan ve Hollanda'dan arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu 1900'e yakın kişini ilçede çalıştığını belirterek, "Devlet milletiyle, millet devletiyle birlikte yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleriyle beraber burada arama kurtarma yapıldı ve bu kurtarma çalışmaları sona erdi." diye konuştu.

Gelen yardımları ihtiyacı olanlara dağıttıklarını kaydeden Bilgin, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla çadır ihtiyacımız çok şükür planlandığı gibi gidiyor. Dokuz bine yakın çadır kurduk. Vatandaşlarımızı en azından soğuktan belli ölçüde kurtardık. Çadırlara soba kurulumu, elektrik bağlanması, köylerin aydınlatması, bunların tamamını tamamladık. Yani kısaca vatandaşlarımızı soğuktan korumuş olduk. Odunundan tutun da kömür sobasına kadar her şeyi sağladık."

- Kalıcı konutlar

İlçede 28 mutfağın bulunduğunu ve günlük 75-80 bin kişiye yemek verecek kapasitenin bulunduğunu kaydeden Bilgin, bu ayın 27'sinde ilk konutun temelinin atılacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada yapılacak konut sayısı aşağı yukarı 12-13 bine yakın. Çok büyük bir rakam bu ve aynı zamanda burada evlerin yüzde 50'ye yakını ağır hasarlı veya yıkılacak düzeyde. Orta ve az hasarlı binalar da yüzde 30 diye düşündüğümüzde yüzde 20 de hasarsız diye tabir ettiğimiz binalar. Yani orana baktığımızda çok büyük bir oran ki bazı köylerimizin hemen hemen yüzde 50'si yıkıldı."

Bir gazetecinin, arama kurtarma çalışmaları sırasında ekskavatör kullandığını hatırlatması üzerine Bilgin, şöyle konuştu:

"Bu depremin en zorlu kısmı enkaz kaldırma bölümü. Şimdi enkaz kaldırmada da biz burada ilk üç gün telefonlarda haliyle yoğunluktan dolayı gidip gelmede sorunlar oldu. Dolayısıyla bazı makina operatörlerini bulamadığımız için bir ekskavatörün üstüne girip bir enkazın kaldırma çalışmalarına ben de eşlik ettim. Bu önemli. Çünkü oradaki bir vatandaşımızın kurtarılması, canının güvence altına alınması bizim için çok önemliydi. Burada herkesle birlikte bu işbirliğini kullandığımız için ben daha önce bu makinayla ilgili bir tecrübem olduğu için biz de böyle bir çalışma yaptık."

Bilgin, yaşanan felaketin normal olmadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti halkına şöyle diyorum. Diyorum ki, hepimiz malının yüzde 10'unu bu süreç için bağışlasınlar. Bakın, eğer biz bunu yaparsak biz bu süreci örnek veriyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle zaten kısa sürede atlatacağız ama ülkenin büyümesini çok daha hızlandırırız. Yoksa süreç içerisinde çok büyük maliyetler üstlenmek zorunda kalırız." dedi.

İlçede bu depremin unutulmaması için bir müze yapılacağını kaydeden Bilgin, "Burada bir deprem müzesi alanı oluşturuyoruz. Bu, halkımızın geçmişle gelecek arasında köprü kurması açısından önemli bir konu." ifadesini kullandı.