Kahramanmaraş merkezli depremlerin yabancı kayıpları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Adıyaman'daki İsias Otel enkazındaki KKTC kafilesinde bulunan son iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, Türkiye'de hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının sayısının 48 olduğu belirtildi.

- Avusturya

Avusturya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 Avusturya vatandaşının Kahramanmaraş'ta göçük altında kalarak hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan Bakanlık, halihazırda 2 bine yakın Avusturya vatandaşının Türkiye'de bulunduğunu, bunlardan 120'sinin deprem bölgesinde olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

- Hollanda

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yakınları tarafından depremin yaşandığı bölgede olduğu bildirilen 7 vatandaştan haber alınamadığı belirtildi. Depremde ölen ve yaralananlar arasında Hollanda vatandaşları olduğu yönünde Türkiye'den bilgi gelmediği kaydedilen açıklamada, durumun açıklığa kavuşturulması için yerel makamlarla birlikte çalışıldığı ifade edildi.

- İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanlığından 8 Şubat'ta yapılan açıklamada, meydana gelen depremin ardından 3 İngiliz vatandaşının kayıp olduğu belirtildi.

Depremden doğrudan etkilenen 35 İngiliz vatandaşının ise Bakanlık tarafından desteklendiği ifade edildi.

- ABD

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde yaşayan Alex İskender Ilgın ve Temmuz 2022'de evlendiği eşi Veronika Ilgın, ziyaret amacıyla geldikleri Hatay'ın İskenderun ilçesinde depreme yakalanarak hayatlarını kaybetti.

- Filistin

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de 52 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının artabileceği belirtildi.

- Azerbaycan

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, depremde 4'ü öğrenci 10 Azerbaycan vatandaşının öldüğünü duyurdu.

- Sudan

Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği, 1 Sudan vatandaşının depremde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Büyükelçilik, Osman Bilail Osman Muhammed adlı iş adamının Malatya'da hayatını kaybettiğini, beraber kaldıkları Sudanlı bir arkadaşının ise kurtulduğunu ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

- Avustralya

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Kahramanmaraş merkezli depremden sonra kayıp olarak bildirilen 4 Avustralya vatandaşından birinin depremde hayatını kaybettiği bilgisini aldıklarını, birinin ise sağ ve güvende olduğu söyledi.

Kayıp iki Avustralyalının durumunun tespiti için çalışmaların sürüdüğü kaydeden Wong, deprem sırasında bölgede bulunan 50 civarında Avustralya vatandaşı ve ailelerine Türkiye'deki temsilcilik vasıtasıyla destek sunmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

- Bulgaristan

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, depremden sonra aranan Bulgaristan-Türkiye çifte vatandaşı bir kişinin cansız bedeninin İskenderun'da bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan, Antakya bölgesinde kayıp, yine çifte vatandaşı olan 29 yaşındaki bir kadının ve 7 aylık bebeğinin hala arandığı kaydedildi.

Adı açıklanmayan kadının 5 yaşındaki kızı ile eşinin cesetleri ise dün enkaz altında bulunmuştu.

- Cezayir

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Cezayir uyruklu 44 yaşındaki Serayri Semiha adlı kadın ile 13 yaşındaki Berber Hedil adlı kızının cesetlerinin enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

- İran

İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Malatya ve Osmaniye'de enkaz altında kalan 4 İran vatandaşının hayatını kaybettiği aktarıldı.

İran Ulusal Ampute Takımı oyuncularından Mehdi Seyyidavi, Muhammed Rıza Mirahmedi ve Hamid Matrudi'nin Malatya'da kaldıkları otelin çökmesi sonucunda enkaz altında kaldığı ve arama kurtarma çalışmaları sonucunda cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtildi. Hayatını kaybeden üç engelli sporcunun da Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, Osmaniye'de bulunan İranlı bir öğrencinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu bilgisi verildi.

- Ukrayna

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 Ukrayna vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Deprem bölgesinde 136 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu ve bunlardan 37'sinin tahliye edildiğini aktaran Bakanlık Sözcüsü Oleg Nikolenko, "Kayıp olan 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Maalesef, depremde 5 Ukrayna vatandaşı hayatını kaybetti." dedi.

Ölenlerin cenazelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi için önlemlerin alındığını belirten Nikolenko, yakın bir zamanda diplomatların deprem bölgesinden 22 Ukraynalıyı daha tahliye etmeyi planladığını aktardı.

- Rusya

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hatay'da enkaz altında kalan 4 Rus vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Bir Rus ailenin enkaz altında kaldığı Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, aynı aileden olduğu düşünülen bir kadın, bir erkek ve iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı bilgisine yer verildi.

- Kazakistan

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, depremde 2'si Hatay'da, 1'i Kahramanmaraş'ta olmak üzere 3 Kazak vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vefat eden 3 vatandaşın da cenazesinin Kazakistan'a getirildiği belirtildi.

- İtalya

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ulaşamadıkları Suriye kökenli 6 kişilik İtalyan pasaportlu aileye ilişkin, "Ne yazık ki, Suriye kökenli İtalyan aile üyelerinin cansız bedenleri Antakya'da bulundu. Desteğimizin eksik olmayacağı ailelerine yakınlığımı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada, iş için Kahramanmaraş'a geldiği ve bu sırada depreme yakalandığı belirtilen bir diğer İtalyan Angelo Zen'e ise halen ulaşılamadığı kaydedildi.

- Bosna Hersek

Malatya'da çalışan Bosna Hersek vatandaşı Angel Pesevski'nin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Pesevski'nin cansız bedeninin enkaz altından çıkarıldığını açıkladı.

- Irak

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sahhaf, Türkiye'deki depremlerde 11 Iraklının hayatını kaybettiğini belirterek konuyla ilgili güncel bilgiler edinmek için Türkiye'deki ilgili makamlarla irtibat halinde olduklarını ifade etti.

- Fransa

Türkiye'deki depremlerde 4 Fransız vatandaşı da yaşamını yitirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, isimlerini henüz açıklamadığı 4 Fransız vatandaşının Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiğini açıkladı.

- Suudi Arabistan

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Suudi Arabistan vatandaşı bir kadın öldü.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Hatay'da enkaz altında kalan Suudi Arabistan vatandaşı bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

- Lübnan

Lübnan da depremlerde 9 vatandaşlarının öldüğünü duyurdu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem nedeniyle 9 Lübnan vatandaşının hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise halen enkaz altında olduğu kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerden 3'ünün cenazesinin Lübnan'a gönderildiği, 6 kişinin ise Türkiye'de toprağa verildiği bilgisine yer verilen açıklamada, toplam 70 Lübnanlının enkazdan sağ çıkarıldığı belirtildi.

- Kolombiya

Kolombiya Dişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk vatandaşı Erhan Kap ile evli olan Kolombiyalı rehber Velandia'nın Adıyaman'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, İstanbul'da yaşayan rehber Velandia'nın Adıyaman'da iş seyahatinde olduğu bildirildi.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano, depremin ardından haber alınamayan Velandia'nın öldüğünü teyit etti.

Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Velandia'nın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını vurgulayarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

- Afganistan

Afganistan'ın Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, depremde 116 Afgan hayatını kaybetti.