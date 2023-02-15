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Kahramanmaraş'ta market ve evlerden hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta market ve evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 17:15, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 17:24
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Kahramanmaraş'ta market ve evlerden hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Depremde kentteki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar edenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Andırın ilçesindeki Köklü Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince evde yapılan aramada, market ve evlerden çalındığı belirlenen 3 bilgisayar monitörü, 5 televizyon, yazıcı, 2 mini buzdolabı, 2 kamera, 2 hoparlör, 3 klavye, 21 telefon kulaklığı ve muhtelif makyaj malzemeleri ele geçirildi.

Suçta kullanıldığı değerlendirilen araca el kondu.

Evde yaşayan ve firarilerden birinin kardeşi olduğu kaydedilen hırsızlık şüphelisi B.K. (21) ile babaları K.K. (55) gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden B.K. tutuklandı.

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