Depremzedeler için toplanan yardımlardan 2 yorgan çalındı: Zanlı aranıyor
Ordu'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için toplanan yardımlardan 2 yorgan çaldığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 17:29, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 18:15
Altınordu ilçesinin Şarkiye Mahallesi Muhtarlığınca, deprem bölgesinden gelerek Ordu'da misafir edilen depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.
Muhtarlık önünde bir çuval içerisinde bulunan iki yün yorganın kaybolduğunu fark eden muhtar Emre Yayla, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.
Yayla, çuvalın bir kişi tarafından çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.