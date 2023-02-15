Bağcılar Belediyesinden, sosyal medyada görseli paylaşılan binaya ilişkin açıklama
Bağcılar Belediyesi, sosyal medyada sıkça görseli paylaşılan ve tehlike arz ettiği gerekçesiyle tepkilere yol açan binanın, 30 Aralık 2022'de çıkan ''riskli yapı'' raporu doğrultusunda boşaltıldığını, yasal süre dolduğunda ivedilikle yıkılacağını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 19:53, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 19:55
Bağcılar Belediyesi, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada görseli paylaşılan binayla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Yavuz Selim Mahallesi Birlik Caddesi No: 17'de 1030 ada, 5 parsel olan bina hakkında 30 Aralık 2022 tarihinde 'riskli yapı' raporu çıkmış olup, bina şu anda boş ve korunaklı bir şekildedir. İlgili kişilere de gerekli tebligatlar yapılmıştır. Yasal süre dolduğu an söz konusu bina ivedilikle yıkılacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.