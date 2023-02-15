OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları yarın başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığınca, Olağanüstü Hal (OHAL) çerçevesinde deprem bölgesine yapılacak geçici görevlendirme başvuruları yarın başlıyor.
Söz konusu hükme istinaden, OHAL bölgesine, kadrolu ve sözleşmeli personelin görevlendirilmesiyle ilgili işlem sürecine de yazıda yer verildi.
Buna göre geçici görevlendirme talepleri, kişisel şifre kullanılarak Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) başvuru modülü üzerinden alınacak.
Geçici görevlendirme başvuruları, personelin görev yaptığı valilikçe değerlendirilerek uygun görülenler modül üzerinden onaylanacak.
MEBBİS modülü üzerinden başvuru yapamayan personel, geçici görevlendirme taleplerini içeren dilekçeleriyle başvurabilecek. Uygun görülen başvurular, valiliklerce Bakanlığa da bildirilecek.
Başvuruları uygun görülenlerin geçici görevlendirmeleri Bakanlık tarafından bölgeden bildirilen personel ihtiyacı dikkate alınarak yapılacak. İllere geçici görevlendirilenlerin yerleri de valiliklerce belirlenecek.