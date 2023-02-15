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Türkiye tek yürek: Tüm kanallar ortak yayında

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, asrın en büyük felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 20:33, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 20:35
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Türkiye tek yürek: Tüm kanallar ortak yayında

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için düzenlenen yardım programı tüm televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanıyor.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, tüm kanallarda aynı anda ekranlara geliyor.

200 televizyon ile 562 radyo katılıyor

Ortak yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 562 radyo katılıyor. Türkiye'deki ortak yayın, KKTC ve Azerbaycan'dan da ekranlara yansıtılıyor.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oluyor.

"Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

"TEKYÜREK" yazıp 2668'e mesaj göndererek Kızılay'a 50 TL bağışta bulunulabiliyor. 1866'ya da mesaj göndererek AFAD'a 50 TL bağışta bulunulabiliyor.

0212 707 01 00 telefon numarasını arayarak bağışta bulunabilirsiniz.

Önemli bağış miktarları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak yayına bağlanarak şu açıklamayı yaptı:

"Kahramanmaraş'ımızın 2 ayrı ilçesinde 9 saat arayla yaşadığımız deprem hepimizin yüreğini yakan can kayıplarına yol açmıştyır. Fevkalade bir mücadeleyle ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Asrın felaketini birlikte omuzladığımız herkese şükranlarımı sunuyorum. Kolları sıvadık Mart ayı başı itibarıyla 30 bin konutun temelini atarak inşaate başlıyoruz. İnsanımızın güvenle, huzurla oturacağı konutları yaparak bunun da üstesinden geleceğiz. Kabine üyelerimizle birlikte 136 milyon 589 bin liralık yardım topladık. İnşallah bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte AFAD hesabına gelerek depremzedeler için kullanılacaktır. Bugün inşallah Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir. İlk başta Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan 100 milyar lira olarak bir destek verdik, bundan sonra da aynı şekilde konutların yapımı sırasında da bu destek devam edecektir. Bir yıl içinde bu konutları tamamlayacağız ve sahiplerine teslim edeceğiz.

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