Türkiye tek yürek: 106,3 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı

TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan kampanya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağış toplamak için yapılan ortak canlı yayına, Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda siyasetçi, iş adamı ve sanatçının yanı sıra spor dünyasından ve bürokrasiden önde gelen isimler katılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da telefonla bağlandığı kampanyada toplanan bağış miktarı saat 23.35 itibarıyla 106,3 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı. Gönderilen SMS sayısı ise 6,4 milyon adede yaklaştı.