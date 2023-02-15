Deprem köyü ikiye böldü: Kıyamet kopuyor sandık

Kahramanmaraş merkezli depremlerin köylere verdiği hasar, havadan görüntülerle ortaya çıktı.

Gaziantep Nurdağı'nda Gökçedere köyünde evlerin ve yolların yanı sıra mezarlıkta da yarıklar oluştuğu görüldü.

Fay kırıkları mezarlıkta yarıklara, bazı mezarlarda hasara ve taşların da parçalanmasına neden oldu.

Köylülerin evlerini boşaltırken, mezarlıktaki hasarı da kendi imkanlarıyla düzenlemeye çalıştığı görüldü.

"KIYAMET KOPUYOR SANDIK"

Gökçedere köyünde doğup büyüdüğünü belirten Nuri Cihan, köylülerin traktör ve kepçeyle açılan yolları kapatmaya çalıştıklarını anlattı.

Cihan, "Yarıklar deprem sabahı oluştu. Deprem başlayınca kıyamet kopuyor sandık. Çocuklarla birlikte dışarı çıkmaya çalıştık. Yan komşuyu, ağabeyimi çıkardık. Döndüğümüzde amcamın oğlunun evinin yıkıldığını gördük. Bir taraftan yağmur yağıyordu, ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Deprem olduğunu anlayınca, enkaz altında kalanları çıkarmaya çalıştık. 3-4 saat sonra vatandaş ayaklandı. Birlikte cenazeleri çıkardık.'' dedi.

''KİMİ TRAKTÖRÜNÜ KİMİ KEPÇESİNİ GETİRDİ"

Nuri Cihan, ''Yardım konusunda ilk gün zor, zaten kimse ulaşamazdı. Herkes kendi derdine düşmüştü. Sonra mezarları gördük. Allah herkese yardım etsin. Yapacağımız bir şey yok, doğal bir afet. Herkes kendi imkanıyla kimi traktörünü kimi kepçesini getirdi. Bu yol çökmüştü buranın trafiği açıldı. Elimizden geldiğince mezarları da düzeltmeye çalıştık. Yarıklar biraz daha açıktı, yağmur yağıyordu, zamanla artçı depremler olunca kapanmaya başladı.'' ifadelerini kullandı.