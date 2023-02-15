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Kılıçdaroğlu, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bir maaşını bağışladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Türkiye Tek Yürek" kampanyasına bir maaşını daha bağışladığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 22:27, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 22:48
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Kılıçdaroğlu, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na telefonla bağlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, ''İmkanım dahilinde bir maaşımı daha bağışlamak istiyorum. Sizlere teşekkür ediyorum bu kampanya dolayısıyla. Başarılar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hepimize sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller de kampanyaya 1 milyon lira bağışlayarak destekte bulundu.

Büyük bir acı yaşandığını vurgulayan Çiller, "Bugün bütün siyasi kimliklerimden arınarak bir eski başbakan vesaire değil, bir kadın ve bir anne olarak konuşmak istedim. Milletimizin çözüm üretebilmesi o kadar etkileyici ve o kadar güçlü ki. Bu güçle, bu birliktelikle bizim bunu aşacağımıza inanıyorum, görüyorum, hissediyorum. Bu, milletimizin özünde var, kültüründe var. Bu birlikten doğacak güç benim umudum oldu. Umarım milletimin de umudu olacak. Teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin ise dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Süryani Cemaati mensuplarının bulundukları ülkelerdeki konsolosluklar aracılığıyla yardıma koştuklarını söyledi.

İstanbul Süryani Kadim Cemaati Vakfı adına bu akşam yapılan kampanyaya 1 milyon 250 bin lira bağış yaptıklarını belirten Çetin, "Türkiye adına çok teşekkür ediyoruz size. Yapmış olduğumuz bu katkının yaralara merhem olmasını diliyoruz. Hepimiz büyük Türkiye'yiz. Şahsımla cemaatim adına, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ruhuna Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Allah bu gibi doğal afetlerden bizleri korusun." diye konuştu.

Bu arada, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 20 milyon lira, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 10 milyon lira, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 10 milyon lira ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise 7 milyon lira bağışta bulundu.

Öte yandan, Nihat Hatipoğlu, yayın sırasında vatandaşlara seslenerek zekat ve fitrelerin ramazan ayı gelmeden kampanya aracılığıyla Kızılay ve AFAD'a gönderilebileceğini söyledi.

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