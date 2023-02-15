Depremzedeler için toplanan yardımları satan şüpheli yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinde depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 22:32, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 22:48
Saatli Kule Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yeri sahibinin kendisini depremzede olarak tanıttığı, yardım toplama merkezlerinden erzak, odun ve kıyafet alarak, dükkanında satacağı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemelerin ardından belirlenen adrese Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi.
Şüpheli A.K'ye ait iş yerinde yapılan aramada, depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.