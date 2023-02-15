TBMM Başkanı Şentop 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bir maaşını bağışladı

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için düzenlenen yardım programı tüm televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanıyor.

Depremin ardından yapmış olduğu nakdi ve ayni yardımların yanı sıra 3 aylık maaşını AFAD'a bağışlayan ve Meclis'te görev yapan tüm milletvekillerine 'birer maaşlarını bağışlama' çağrısı yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak amacıyla yapılan 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyası ortak yayınına telefonla bağlanarak bir maaşını da bu kampanyaya bağışladığını açıkladı.