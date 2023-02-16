Saatler ilerliyor umutlar tükenmiyor

Asrın felaketinin 10'uncu gününde, Kahramanmaraş ve Hatay'dan yeni mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam etti. Her yeni bir kurtuluş haberi yüreklerde yeni umutlar filizlendiriyor.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞU

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Oymak Sokak'ta Uğur Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan ekipler, bir kadın ve iki çocuğunun sağ olduğunu belirledi. Ekipler, ismi Ela olduğu öğrenilen anne ve iki çocuğunu, depremden 228 saat sonra kurtarmayı başardı. Anne ve çocukları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anneyi kurtaran madencilerden Mehmet Eryılmaz , "İlk etapta su istedi. Sağlık ekipleri müdahale etmeden bir şey vermedik. 'Hangi gündeyiz' diye sordu. Onu cevapladım" dedi. Yine Hatay'da ve aynı saatte 13 yaşındaki Mustafa isimli çocuk enkazdan sağ çıkarıldı.

ENKAZ ALTINDA 227 SAAT

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Kalkan Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten Sakarya itfaiyesi ekipleri, 74 yaşındaki Cemile Kekeç'in yaşadığını tespit etti. Kastamonu AFAD ile Çiftay Maden Arama Kurtarma ekiplerinin de desteğiyle başlatılan çalışmalarda, depremin 227'nci saatinde enkazdan çıkarılan Cemile Kekeç, ambulansla hastaneye kaldırıldı..

Tolga YANIK-Mevlüt HASGÜL-Murat KARAMAN-Ziya RAMOĞLU-Muhammet UZUN-Koray TAŞDEMİR/SABAH