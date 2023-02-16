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Meteoroji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 08:15, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 08:30
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Meteoroji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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