Bakan Koca, sağlık personeliyle sohbet ederken kor patladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki depremzedeleri ziyareti sırasında, sağlık çalışanlarıyla sohbet ederken ısınmak için yanında bulundukları kor patladı. patlama sonrası herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 08:32, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 09:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Sahra Hastanesi'nde depremzedelere hizmet veren sağlık personeliyle bir araya geldi. Burada sağlık çalışanları ile ateş başında konuşurken Koca'nın yanında kor patladı.
Hatay'da bulunan gazeteci Adem Metan o anları "Biraz önce sağlık personelini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ateş başında ısınan sağlık personeli ile sohbet ederken yaşadığımız an" diye yazarak Twitter'dan paylaştı.
Biraz önce sağlık personelini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ateş başında ısınan sağlık personeli ile sohbet ederken yaşadığımız an. pic.twitter.com/BHezb1qxH9Adem Metan (@AdemMetan) February 15, 2023