Bakan Koca, sağlık personeliyle sohbet ederken kor patladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Sahra Hastanesi'nde depremzedelere hizmet veren sağlık personeliyle bir araya geldi. Burada sağlık çalışanları ile ateş başında konuşurken Koca'nın yanında kor patladı.

Hatay'da bulunan gazeteci Adem Metan o anları "Biraz önce sağlık personelini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ateş başında ısınan sağlık personeli ile sohbet ederken yaşadığımız an" diye yazarak Twitter'dan paylaştı.