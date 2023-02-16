Yerle bir olan Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yerle bir olan Hatay'ın Ekinci mahallesinde hiçbir ev yıkılmazken, bu durumu görenler gözlerine inanamadı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 09:40, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 10:10
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle birlikte adeta Hatay yerle bir oldu. Ancak merkez Antakya ilçesi Ekinci mahallesinde yüksek katlı binaların bulunmasına rağmen herhangi bir bina yıkılmazken bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu görüldü.
O mahalle havadan dron ile görüntülendi.