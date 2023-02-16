Yerle bir olan Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle birlikte adeta Hatay yerle bir oldu. Ancak merkez Antakya ilçesi Ekinci mahallesinde yüksek katlı binaların bulunmasına rağmen herhangi bir bina yıkılmazken bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu görüldü.

O mahalle havadan dron ile görüntülendi.