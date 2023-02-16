Yakalama kararı çıkarılan müteahhit tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı
Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 09:45, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 09:47
Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.