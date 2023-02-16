Akşener: Felaketin boyutlarını milletimize ulaştırmak suç değil!

Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ve milletin, deprem felaketi dolayısıyla derin bir acı yaşadığını vurguladı.

Türk milletinin, büyük dayanışmasına ve kardeşlik ruhuna bir kez daha şahitlik edildiğine dikkati çeken Akşener, "Yıkım büyük, kayıplarımız çok, acımız sonsuz ancak Türkiye'nin bu badireyi de atlatacağına olan inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, milletin haber alma hakkının anayasal güvence altındaki vazgeçilmez bir hak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Milletimiz günlerdir ekran başında, felaket bölgesinde ne olup bittiğini öğrenmeye çalışıyor. Üzülerek görüyorum ki canlarımız, devletin kendilerine uzanacak elini beklerken devleti idare eden iktidar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üzerinden, milletimizin bu hakkına müdahaleye hazırlanıyor. Bazı yayınlara dair eleştiri hakkımı saklı tutarak hatırlatmak isterim ki bu süreçte, yakınlarından ve bölgeden haber almak için çırpınan aziz milletimizi bilgilendiren, felaketin boyutlarını gözler önüne seren, enkazdan müjdeler vererek, hepimize nefes aldıran yayınlar, aba altından sopayı ya da cezayı değil takdiri hak ediyor."

Akşener, iktidarın, RTÜK üzerinden ceza planları yapacağına, milletin gelişmeleri neden milyonlarca dolar vererek satın aldırdığı televizyon kanallarından değil de bağımsız yayın yapan kanallardan izlediğini düşünmesi gerektiğini aktardı.

"Haberin, suç olmadığını" belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, 'asrın felaketi' derken bu acıya dair bilgileri, felaketin boyutlarını milletimize ulaştırmak suç değil olsa olsa durum tespitidir. Hiç kimse unutmamalıdır ki özgür medya bir gün herkese lazım ve özgür bir medya, özgür bir toplumun en önemli kazanımı. Aziz milletimizin haber alma hakkını koruyup kollamak adına, depremin ilk dakikalarından itibaren sorumlu yayıncılık yapan bütün gazetecilerin ve televizyonların yanında olduğumuzu ilan ediyor, haberciliği cezalandırmayı düşünenleri de bu büyük hatadan dönmeye davet ediyorum."