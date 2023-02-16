TİHEK'ten depremle ilgili 'ayrımcılık ve nefret söylemi' uyarısı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "ayrımcılık ve nefret söylemi" içeren ifade ve paylaşımlardan uzak durulması gerektiği belirtilerek, özellikle kırılgan gruplara yönelik bu tutumun insan haklarıyla bağdaşmadığı vurgulandı.

Kurumdan yapılan açıklamada, deprem felaketinin dil, din, ırk, renk, cinsiyet ayırt etmeksizin yıkıma sebep olduğu anımsatıldı.

Depremin ardından yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan "ayrımcı ve nefret söylemi" içeren ifadelerden uzak durulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Özellikle kırılgan gruplara yönelik ayrımcı söylem, tutum ve davranışlar, insan haklarının temel ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi deprem sonrası oluşan yaraların derinleşmesine de yol açacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

"Yağmacı" oldukları iddia edilen kişilere yönelik "kötü muamele" içerikli görüntü ve videoların da çeşitli mecralarda paylaşıldığına işaret edilen açıklamada, sağduyulu hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada,"Yetkili kamu görevlileri tarafından her türlü suç iddiasının hukuk devleti ilkesi çerçevesinde hassasiyetle ele alınması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.