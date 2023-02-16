Kahramanmaraş'ta bir genç kız 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta bir genç kız 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
'NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en ölümcül, en korkunç felakettir'
'NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en ölümcül, en korkunç felakettir'
Deprem faciası artıyor: Can kaybı 36 bini aştı
Deprem faciası artıyor: Can kaybı 36 bini aştı
Altının gram fiyatı 1.115 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.115 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakanlık yıkılan binalardan delil toplanmasına ilişkin kılavuz hazırladı
Bakanlık yıkılan binalardan delil toplanmasına ilişkin kılavuz hazırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Yakalama kararı çıkarılan müteahhit tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı
Yakalama kararı çıkarılan müteahhit tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı
AFAD: Depremzedelere 10 bin lira destek ödemesi başlatıldı
AFAD: Depremzedelere 10 bin lira destek ödemesi başlatıldı
Bakan Koca, sağlık personeliyle sohbet ederken kor patladı
Bakan Koca, sağlık personeliyle sohbet ederken kor patladı
TOKİ Martta kazmayı vuruyor! 3+1 ve 105 metrekare daireler yapılacak
TOKİ Martta kazmayı vuruyor! 3+1 ve 105 metrekare daireler yapılacak
Depremzedeye 4 bin TL kısa çalışma ödeneği
Depremzedeye 4 bin TL kısa çalışma ödeneği
Saatler ilerliyor umutlar tükenmiyor
Saatler ilerliyor umutlar tükenmiyor
Okulların açılmasıyla 'deprem psikoeğitim programları' başlayacak
Okulların açılmasıyla 'deprem psikoeğitim programları' başlayacak
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik ödemeler başladı
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik ödemeler başladı
Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
AFAD yayımladı: Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan öncelikli malzemeler
AFAD yayımladı: Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan öncelikli malzemeler
Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına soruşturma
Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına soruşturma
OHAL kararnameleri TBMM'de
OHAL kararnameleri TBMM'de
228 saat sonra iki çocuğuyla kurtarıldı: İlk sorusu 'hangi gündeyiz?' oldu
228 saat sonra iki çocuğuyla kurtarıldı: İlk sorusu 'hangi gündeyiz?' oldu
TBB'den deprem bölgesine yönelik ek tavsiye kararları
TBB'den deprem bölgesine yönelik ek tavsiye kararları
Deprem bölgesinden dönen MEB AKUB ekibi kaza yaptı: 13 yaralı
Deprem bölgesinden dönen MEB AKUB ekibi kaza yaptı: 13 yaralı
Deprem bölgesinde 7 bin 589 bekçi görev yapıyor
Deprem bölgesinde 7 bin 589 bekçi görev yapıyor
Yargıtay bozmuştu, Mahkeme'den İbrahim Okur'a verilen cezada direnme kararı
Yargıtay bozmuştu, Mahkeme'den İbrahim Okur'a verilen cezada direnme kararı
Tatar: 7,3 metrelik yer değiştirme meydana geldi
Tatar: 7,3 metrelik yer değiştirme meydana geldi
Kılıçdaroğlu seçim hakkında net konuştu: Aklınızdan bile geçirmeyin
Kılıçdaroğlu seçim hakkında net konuştu: Aklınızdan bile geçirmeyin
Bakan Kurum: 50 bin 576 binanın acil yıkılması gerekiyor
Bakan Kurum: 50 bin 576 binanın acil yıkılması gerekiyor
Depremden etkilenen 10 ilde mart başında 30 bin konutun inşasına başlanacak
Depremden etkilenen 10 ilde mart başında 30 bin konutun inşasına başlanacak
Bakan Özer: 5 bin 836 öğrencimiz naklini başka illerdeki okullara aldı
Bakan Özer: 5 bin 836 öğrencimiz naklini başka illerdeki okullara aldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Deprem faciası artıyor: Can kaybı 36 bini aştı

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 11. gününde can kaybı 36 bin 187'ye yükseldi, yaralı sayısı 108 bin 68 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 11:18, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 12:20
Yazdır
Deprem faciası artıyor: Can kaybı 36 bini aştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.00 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 bin 68 kişinin yaralandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 4 bin 323 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki can kaybı 36 bin 187 oldu. Depremlerde 108 bin 68 kişi yaralanırken, depremden etkilenen bölgelerden 216 bin 347 afetzede tahliye edildi.

Bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 29 bin 944 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 11 bin 488 olarak kayıtlara geçti.

AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan toplam personel sayısı 253 bin 16'ya ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere, 12 bin 513 araç sevk edildi.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 121 helikopter ve 75 uçak bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan "hava köprüsü" kapsamında 6 bin 490 sorti yapıldı.

Bölgeye, personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirildi.

-172 bin 225 çadırın kurulumu tamamlandı

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kızılay ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 283 bin 410 çadır, 54 bin 297 konteyner ve 3 milyon 264 bin 985 battaniye sevk edildi, 172 bin 225 çadırın kurulumu tamamlandı.

Afet bölgesinde, 31 milyon 256 bin 211 sıcak yemek, 7 milyon 499 bin 136 çorba, 19 milyon 286 bin 999 su, 36 milyon 92 bin 267 ekmek, 14 milyon 477 bin 997 ikramlık malzeme ile 2 milyon 283 bin 132 içecek dağıtımı yapıldı.

Afet psikososyal destek grubu kapsamında 4 mobil sosyal hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi. Deprem bölgesinde 332 bin 49, deprem bölgesi dışında 90 bin 795 olmak üzere 422 bin 844 kişiye psikososyal destek verildi.

Tarih öğretmenini enkazdan meslektaşları kurtardı
Tarih öğretmenini enkazdan meslektaşları kurtardı
Günde 3 olan koruyucu aile başvuru sayısı depremden sonra günde 29 bine çıktı
Günde 3 olan koruyucu aile başvuru sayısı depremden sonra günde 29 bine çıktı
Depremzede Yaren, tedavi gördüğü hastanede hayalindeki liseye hazırlanıyor
Depremzede Yaren, tedavi gördüğü hastanede hayalindeki liseye hazırlanıyor
Depremde hayatını kaybeden yakınını arayanlar, kimlik tespiti için kan örneği vermeli
Depremde hayatını kaybeden yakınını arayanlar, kimlik tespiti için kan örneği vermeli
Depremle etkin mücadelede 'çelik ve ahşap' bina önerisi
Depremle etkin mücadelede 'çelik ve ahşap' bina önerisi
Deprem bölgesine kurulan mobil baz istasyonu sayısı 400'ü aştı
Deprem bölgesine kurulan mobil baz istasyonu sayısı 400'ü aştı

Bu Habere Tepkiniz

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı
Türkiye tek yürek: 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı

Türkiye tek yürek: 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda gerçekleştirilen kampanyada 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşılırken, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
'Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi' yargıdan dönüyor

'Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi' yargıdan dönüyor

Sözleşmeli personelin görevine son vermek isteyen belediyeler en çok "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması" gerekçesine sığınsa da bunu ispatlayamadıkları için işlemler yargı tarafından iptal edilmektedir.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları başlıyor

OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, Olağanüstü Hal (OHAL) çerçevesinde deprem bölgesine yapılacak geçici görevlendirme başvuruları yarın başlıyor.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden YDS/1 başvuruların başladığını duyurdu.
Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?

Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?

MEB an itibarıyla bölge dışına çıkmış öğretmenleri de hukuken rahatlatacak adım atmalıdır.
4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi

4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi

Kadroya geçirilecek olan sözleşmeli personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi
Cumhurbaşkanlığından afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanlığından afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen şehirlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan idari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.
OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kararname yayımlandı

OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kararname yayımlandı

OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Antakya'da yıkılan binalar havadan görüntülendi

Antakya'da yıkılan binalar havadan görüntülendi

HATAY - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rüstem Tümer Paşa Caddesi'nde yıkılan binalar ve arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.