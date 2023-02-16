Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 11. gününde can kaybı 36 bin 187'ye yükseldi, yaralı sayısı 108 bin 68 oldu.

Türkiye'nin güneydoğusunu vuran ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem son yüzyılın en büyük ikinci doğal afeti olarak kayıta geçti. Kahramanmaraş depremi yaklaşık 13,5 milyon insanı etkilenmesine, binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. Yaşanılan depremin ardından zarar gören şehirlere giderek, deprem bölgesinde bulunan yetkililer, ilçe başkanları ve vatandaşlarla görüşen önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, el ele vererek yaşanan zorlu süreci hep birlikte aşacaklarını söyledi.



ELİMİZDEN GELENİ YAPMAK İÇİN SAHADAYIZ



Cumhuriyet Halk Partisi önceki Dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Yaşanan doğal afetten dolayı çok üzgünüm. On vilayetimizi etkileyen deprem binlerce yurttaşımızı aramızdan aldı. Aynı zamanda binlerce yaralımızda var. Enkazlara geç müdahale edildi. Ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Gerçekten ülkece çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Gidip gördüğüm her yerde çadır ihtiyacı söz konusu. Bizlerde bu zorlu dönemi hep birlikte atlatmak için elimizden geleni yapmak için sahalardayız. Buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Umarım tekrar böyle bir felaket yaşamayız. Çünkü birçok aile parçalandı ve canlarını kaybetti" dedi.



TÜM BİNALAR YERLE BİR OLDU



Cumhuriyet Halk Partisi önceki Dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm 'ün ziyaret ettiği Cumhuriyet Halk Partisi İslahiye İlçe Başkanı Mustafa Köse," Ayın altınsında sabaha karşı bir depremle uyandık. Uyandık ama nasıl uyandığımızı ve kendimizi nasıl dışarıya attığımızı bilmiyoruz. Dışarıya çıktığımızda tüm binalar yerle bir olmuştu. İlçemizi gezdiğimizde binalarımızın geneli yıkılmış bir vaziyette. Aynı zamanda ölü sayımız kayıt edilenden çok fazla olduğunu düşünüyoruz. İslahiye'de ölü sayısı on bini geçer diye tahmin ediyoruz. Şu anda bile göçük altında insanlarımız var. Bölgemize gelen arama kurtarma ekipleri havanın kötü olmasından da dolayı bir gün sonra geldiler. İlçemizde çalışmalar bir gün sonra başladı. AFAD'ın çalışmalarını zayıf ve koordinasyonsuz gördüm. İlçemizde bulanan soma ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten önemli işler yapıyorlar. Karınca gibi çalışıyorlar" dedi.



İHTİYACIMIZ ÇADIR VE SEYYAR TUVALET



Köse," Yardım konusunda ülkemiz gerçekten çok duyarlı. Çünkü çok çeşitli yardımlar geldi. Bizim tek eksiğimiz çadır ve seyyar tuvalettir. Gıda konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Aslına bakarsak endişeden dolayı insanlarımızda bir panik var. Kendi limitlerinden daha fazla gıda almak istiyorlar. İslahiye'de bulunan 71 mahallemiz tırlar ile eşyalar gönderdik. Bize gelen bu yardımlar hayırseverler ve partimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda geldi. Aynı zamanda tüm belediyelerimizden geldi" diye konuştu.



NURDAĞI'NIN ÇOĞU YIKILDI



Cumhuriyet Halk Partisi Nurdağı İlçe Başkanı Fatih Dinç ise," Depremin ardından insanlarımız panik havasını attılar. Temel ihtiyacımız şu an çadır. Çadır ihtiyacımız çok fazla. Diğer bir ihtiyacımız ise tuvalet ihtiyacımız var. Bu bağlamda tüm milletvekillilerimize ve Cumhuriyet Halk Partimize ve belediyelerimize teşekkür ediyorum. Belediyelerden çok fazla yardım geliyor. Bir gün bile olsun yardım konusunda mağdur olmadık. Nurdağı'nda şu an oturulacak bir bina kalmadı. Bodrum belediyemiz ilçemize seyyar bir mutfak gönderdi. Desteklerini bizden esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Acımız büyük. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.



EVLERİMİZİN GENELİ YIKILDI



Yetkililerin gitmediği yerlere giderek köy halkının depremden sonra sorunlarını dinleyen önceki dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'e konuşan Malatya Akçadağ'a bağlı olan İkinciler Köyü Muhtarı Mahmut Altan," Evlerimizin geneli yıkılmış durumda. Yıkılmayan evlerimizde ise içine girilmiyor. Depremden sonra devletin yetkililerinden çok fazla yardım görmedik. Bizlere yardım yapan daha çok hayırseverler oldu. Bize yardım eden insanların duyarlılığına teşekkür ediyorum. Temel ihtiyacımız çadır. Gerçekten çadıra çok ihtiyacımız var. En azından depremden etkilenen vatandaşlarımız çadırın içinde soba yakabilirler. Köyümüzde yaşlı insanlarımız ar. Bu insanlarımız dışarıda kaldıkça hastalanacaklar. İnsanlarımız perişan oldular. Herkes arabalarda kalıyor. Soğuktan dolayı sabah edemiyoruz. Depremden sonra uyku yüzü göremedik. Acil olarak devletten 250 tane çadır istiyoruz. Köyümüzde depremden dolayı iki kişiyi kaybettik. Bu cenazelerimiz yaklaşık 5 gün enkaz altında kaldı. Bu cenazeleri daha sonra biz çıkardık" şeklinde konuştu.



ARAÇLARDA YATIYORUZ



Malatya'nın Akçadağ Ören Mahallesi Muhtarı Birol Çirkin ise," Köyümüzde birden fazla cenazemiz çıktı. Köyümüzün geneli yıkılmış bir durumda. Geceleri çok soğuk oluyor. Çadırlara gereksinim duyuyoruz. Araçlarda yatıyoruz. Dışarıda soba yakıp üzerimize battaniye alıyoruz. Viran olduk" dedi.



KÖYÜMÜZDE EV KALMADI



Malatya'nın Akçadağ İlçesinin Ören Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş Tüm'e ," Cenazelerimizi biz kendimiz çıkardık. Akçadağ belediye başkanı depremde sonra köyümüze gelipte geçmiş olsun bile demedi. Köyümüzde ev kalmadı. AFAD köyümüze sadece ikinci gün geldi ve iki yaralımızı çıkardı. Köyümüzde 15'e yakın cenazemiz çıktı. Cenazelerimiz 3 gün yerde bekledi. Ancak kendi çabalarımızla çıkardık. Bir kepçe bile gelmedi. Kendi imkanlarımızla bir şey yapmaya çalıştık. Çadıra ihtiyacımız var. Gıda ihtiyacımız her yerden geldi. Fakat yetkililer köyümüze gelmedi" diye konuştu.



ELBİSTAN'IN DURUMU ÇOK KÖTÜ



Elbistan'da yaşayan bir depremzede ise," Halen göçük altında insanlarımızın olduğunu düşünüyorum. Burada yapılan çalışmalar yetersiz olarak devam ediyor. Yardım istediğimizde kimse hemen yardım etmiyor. Enkazlardan bir ses duyup yetkilileri çağırdığımızda üç dört saat sonra geliyorlar. Elbistan'da çok fazla ölü sayısının çıkacağını düşünüyorum. İlk depremden sonra evine girip ikinci depreme yakalanan insanlar oldu. Elbistan Kahramanmaraş'tan bile daha kötü. Elbistan depremin yaşandığı merkez üssüne sadece 15 km uzaklıkta. İlçemize üçüncü gün müdahale edildi. Fakat İlçemize gelen ekip sayısı sayılıydı. Bir binaya bakacak şekildeydi. Elbistan ölü bir yer haline geldi" şeklinde konuştu.