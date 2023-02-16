'Enkazlara geç müdahale edildi'

Kahramanmaraş'ta bir genç kız 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta bir genç kız 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
'NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en ölümcül, en korkunç felakettir'
'NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en ölümcül, en korkunç felakettir'
Deprem faciası artıyor: Can kaybı 36 bini aştı
Deprem faciası artıyor: Can kaybı 36 bini aştı
Altının gram fiyatı 1.115 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.115 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakanlık yıkılan binalardan delil toplanmasına ilişkin kılavuz hazırladı
Bakanlık yıkılan binalardan delil toplanmasına ilişkin kılavuz hazırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Yakalama kararı çıkarılan müteahhit tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı
Yakalama kararı çıkarılan müteahhit tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı
AFAD: Depremzedelere 10 bin lira destek ödemesi başlatıldı
AFAD: Depremzedelere 10 bin lira destek ödemesi başlatıldı
Bakan Koca, sağlık personeliyle sohbet ederken kor patladı
Bakan Koca, sağlık personeliyle sohbet ederken kor patladı
TOKİ Martta kazmayı vuruyor! 3+1 ve 105 metrekare daireler yapılacak
TOKİ Martta kazmayı vuruyor! 3+1 ve 105 metrekare daireler yapılacak
Depremzedeye 4 bin TL kısa çalışma ödeneği
Depremzedeye 4 bin TL kısa çalışma ödeneği
Saatler ilerliyor umutlar tükenmiyor
Saatler ilerliyor umutlar tükenmiyor
Okulların açılmasıyla 'deprem psikoeğitim programları' başlayacak
Okulların açılmasıyla 'deprem psikoeğitim programları' başlayacak
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik ödemeler başladı
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik ödemeler başladı
Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
AFAD yayımladı: Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan öncelikli malzemeler
AFAD yayımladı: Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan öncelikli malzemeler
Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına soruşturma
Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına soruşturma
OHAL kararnameleri TBMM'de
OHAL kararnameleri TBMM'de
228 saat sonra iki çocuğuyla kurtarıldı: İlk sorusu 'hangi gündeyiz?' oldu
228 saat sonra iki çocuğuyla kurtarıldı: İlk sorusu 'hangi gündeyiz?' oldu
TBB'den deprem bölgesine yönelik ek tavsiye kararları
TBB'den deprem bölgesine yönelik ek tavsiye kararları
Deprem bölgesinden dönen MEB AKUB ekibi kaza yaptı: 13 yaralı
Deprem bölgesinden dönen MEB AKUB ekibi kaza yaptı: 13 yaralı
Deprem bölgesinde 7 bin 589 bekçi görev yapıyor
Deprem bölgesinde 7 bin 589 bekçi görev yapıyor
Yargıtay bozmuştu, Mahkeme'den İbrahim Okur'a verilen cezada direnme kararı
Yargıtay bozmuştu, Mahkeme'den İbrahim Okur'a verilen cezada direnme kararı
Tatar: 7,3 metrelik yer değiştirme meydana geldi
Tatar: 7,3 metrelik yer değiştirme meydana geldi
Kılıçdaroğlu seçim hakkında net konuştu: Aklınızdan bile geçirmeyin
Kılıçdaroğlu seçim hakkında net konuştu: Aklınızdan bile geçirmeyin
Bakan Kurum: 50 bin 576 binanın acil yıkılması gerekiyor
Bakan Kurum: 50 bin 576 binanın acil yıkılması gerekiyor
Depremden etkilenen 10 ilde mart başında 30 bin konutun inşasına başlanacak
Depremden etkilenen 10 ilde mart başında 30 bin konutun inşasına başlanacak
Bakan Özer: 5 bin 836 öğrencimiz naklini başka illerdeki okullara aldı
Bakan Özer: 5 bin 836 öğrencimiz naklini başka illerdeki okullara aldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Enkazlara geç müdahale edildi'

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Arama kurtarma çalışmalarının 11. gününde can kaybı 36 bin 187'ye yükseldi, yaralı sayısı 108 bin 68 oldu. CHP önceki Dönem Balıkesir Milletvekili Tüm," On vilayetimizi etkileyen deprem binlerce yurttaşımızı aramızdan aldı. Aynı zamanda binlerce yaralımızda var. Enkazlara geç müdahale edildi. Ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Gerçekten ülkece çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Gidip gördüğüm her yerde çadır ihtiyacı söz konusu" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 07:52, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 12:58
Yazdır
'Enkazlara geç müdahale edildi'

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 11. gününde can kaybı 36 bin 187'ye yükseldi, yaralı sayısı 108 bin 68 oldu.

Türkiye'nin güneydoğusunu vuran ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem son yüzyılın en büyük ikinci doğal afeti olarak kayıta geçti. Kahramanmaraş depremi yaklaşık 13,5 milyon insanı etkilenmesine, binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. Yaşanılan depremin ardından zarar gören şehirlere giderek, deprem bölgesinde bulunan yetkililer, ilçe başkanları ve vatandaşlarla görüşen önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, el ele vererek yaşanan zorlu süreci hep birlikte aşacaklarını söyledi.


ELİMİZDEN GELENİ YAPMAK İÇİN SAHADAYIZ


Cumhuriyet Halk Partisi önceki Dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Yaşanan doğal afetten dolayı çok üzgünüm. On vilayetimizi etkileyen deprem binlerce yurttaşımızı aramızdan aldı. Aynı zamanda binlerce yaralımızda var. Enkazlara geç müdahale edildi. Ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Gerçekten ülkece çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Gidip gördüğüm her yerde çadır ihtiyacı söz konusu. Bizlerde bu zorlu dönemi hep birlikte atlatmak için elimizden geleni yapmak için sahalardayız. Buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Umarım tekrar böyle bir felaket yaşamayız. Çünkü birçok aile parçalandı ve canlarını kaybetti" dedi.


TÜM BİNALAR YERLE BİR OLDU


Cumhuriyet Halk Partisi önceki Dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm 'ün ziyaret ettiği Cumhuriyet Halk Partisi İslahiye İlçe Başkanı Mustafa Köse," Ayın altınsında sabaha karşı bir depremle uyandık. Uyandık ama nasıl uyandığımızı ve kendimizi nasıl dışarıya attığımızı bilmiyoruz. Dışarıya çıktığımızda tüm binalar yerle bir olmuştu. İlçemizi gezdiğimizde binalarımızın geneli yıkılmış bir vaziyette. Aynı zamanda ölü sayımız kayıt edilenden çok fazla olduğunu düşünüyoruz. İslahiye'de ölü sayısı on bini geçer diye tahmin ediyoruz. Şu anda bile göçük altında insanlarımız var. Bölgemize gelen arama kurtarma ekipleri havanın kötü olmasından da dolayı bir gün sonra geldiler. İlçemizde çalışmalar bir gün sonra başladı. AFAD'ın çalışmalarını zayıf ve koordinasyonsuz gördüm. İlçemizde bulanan soma ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten önemli işler yapıyorlar. Karınca gibi çalışıyorlar" dedi.


İHTİYACIMIZ ÇADIR VE SEYYAR TUVALET


Köse," Yardım konusunda ülkemiz gerçekten çok duyarlı. Çünkü çok çeşitli yardımlar geldi. Bizim tek eksiğimiz çadır ve seyyar tuvalettir. Gıda konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Aslına bakarsak endişeden dolayı insanlarımızda bir panik var. Kendi limitlerinden daha fazla gıda almak istiyorlar. İslahiye'de bulunan 71 mahallemiz tırlar ile eşyalar gönderdik. Bize gelen bu yardımlar hayırseverler ve partimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda geldi. Aynı zamanda tüm belediyelerimizden geldi" diye konuştu.


NURDAĞI'NIN ÇOĞU YIKILDI


Cumhuriyet Halk Partisi Nurdağı İlçe Başkanı Fatih Dinç ise," Depremin ardından insanlarımız panik havasını attılar. Temel ihtiyacımız şu an çadır. Çadır ihtiyacımız çok fazla. Diğer bir ihtiyacımız ise tuvalet ihtiyacımız var. Bu bağlamda tüm milletvekillilerimize ve Cumhuriyet Halk Partimize ve belediyelerimize teşekkür ediyorum. Belediyelerden çok fazla yardım geliyor. Bir gün bile olsun yardım konusunda mağdur olmadık. Nurdağı'nda şu an oturulacak bir bina kalmadı. Bodrum belediyemiz ilçemize seyyar bir mutfak gönderdi. Desteklerini bizden esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Acımız büyük. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.


EVLERİMİZİN GENELİ YIKILDI


Yetkililerin gitmediği yerlere giderek köy halkının depremden sonra sorunlarını dinleyen önceki dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'e konuşan Malatya Akçadağ'a bağlı olan İkinciler Köyü Muhtarı Mahmut Altan," Evlerimizin geneli yıkılmış durumda. Yıkılmayan evlerimizde ise içine girilmiyor. Depremden sonra devletin yetkililerinden çok fazla yardım görmedik. Bizlere yardım yapan daha çok hayırseverler oldu. Bize yardım eden insanların duyarlılığına teşekkür ediyorum. Temel ihtiyacımız çadır. Gerçekten çadıra çok ihtiyacımız var. En azından depremden etkilenen vatandaşlarımız çadırın içinde soba yakabilirler. Köyümüzde yaşlı insanlarımız ar. Bu insanlarımız dışarıda kaldıkça hastalanacaklar. İnsanlarımız perişan oldular. Herkes arabalarda kalıyor. Soğuktan dolayı sabah edemiyoruz. Depremden sonra uyku yüzü göremedik. Acil olarak devletten 250 tane çadır istiyoruz. Köyümüzde depremden dolayı iki kişiyi kaybettik. Bu cenazelerimiz yaklaşık 5 gün enkaz altında kaldı. Bu cenazeleri daha sonra biz çıkardık" şeklinde konuştu.


ARAÇLARDA YATIYORUZ


Malatya'nın Akçadağ Ören Mahallesi Muhtarı Birol Çirkin ise," Köyümüzde birden fazla cenazemiz çıktı. Köyümüzün geneli yıkılmış bir durumda. Geceleri çok soğuk oluyor. Çadırlara gereksinim duyuyoruz. Araçlarda yatıyoruz. Dışarıda soba yakıp üzerimize battaniye alıyoruz. Viran olduk" dedi.


KÖYÜMÜZDE EV KALMADI


Malatya'nın Akçadağ İlçesinin Ören Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş Tüm'e ," Cenazelerimizi biz kendimiz çıkardık. Akçadağ belediye başkanı depremde sonra köyümüze gelipte geçmiş olsun bile demedi. Köyümüzde ev kalmadı. AFAD köyümüze sadece ikinci gün geldi ve iki yaralımızı çıkardı. Köyümüzde 15'e yakın cenazemiz çıktı. Cenazelerimiz 3 gün yerde bekledi. Ancak kendi çabalarımızla çıkardık. Bir kepçe bile gelmedi. Kendi imkanlarımızla bir şey yapmaya çalıştık. Çadıra ihtiyacımız var. Gıda ihtiyacımız her yerden geldi. Fakat yetkililer köyümüze gelmedi" diye konuştu.


ELBİSTAN'IN DURUMU ÇOK KÖTÜ


Elbistan'da yaşayan bir depremzede ise," Halen göçük altında insanlarımızın olduğunu düşünüyorum. Burada yapılan çalışmalar yetersiz olarak devam ediyor. Yardım istediğimizde kimse hemen yardım etmiyor. Enkazlardan bir ses duyup yetkilileri çağırdığımızda üç dört saat sonra geliyorlar. Elbistan'da çok fazla ölü sayısının çıkacağını düşünüyorum. İlk depremden sonra evine girip ikinci depreme yakalanan insanlar oldu. Elbistan Kahramanmaraş'tan bile daha kötü. Elbistan depremin yaşandığı merkez üssüne sadece 15 km uzaklıkta. İlçemize üçüncü gün müdahale edildi. Fakat İlçemize gelen ekip sayısı sayılıydı. Bir binaya bakacak şekildeydi. Elbistan ölü bir yer haline geldi" şeklinde konuştu.

Malatya'da soruşturma kapsamında tutuklu sayısı7'den 11'e yükseldi
Malatya'da soruşturma kapsamında tutuklu sayısı7'den 11'e yükseldi
Elbistan'da kaymakamlık ve belediye hizmetleri yeniden başladı
Elbistan'da kaymakamlık ve belediye hizmetleri yeniden başladı
Kahramanmaraş'ta bir genç kız 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta bir genç kız 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
Tarih öğretmenini enkazdan meslektaşları kurtardı
Tarih öğretmenini enkazdan meslektaşları kurtardı
Depremde hayatını kaybeden yakınını arayanlar, kimlik tespiti için kan örneği vermeli
Depremde hayatını kaybeden yakınını arayanlar, kimlik tespiti için kan örneği vermeli
Deprem faciası artıyor: Can kaybı 36 bini aştı
Deprem faciası artıyor: Can kaybı 36 bini aştı

Bu Habere Tepkiniz

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı
Türkiye tek yürek: 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı

Türkiye tek yürek: 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda gerçekleştirilen kampanyada 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşılırken, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
'Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi' yargıdan dönüyor

'Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi' yargıdan dönüyor

Sözleşmeli personelin görevine son vermek isteyen belediyeler en çok "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması" gerekçesine sığınsa da bunu ispatlayamadıkları için işlemler yargı tarafından iptal edilmektedir.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları başlıyor

OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, Olağanüstü Hal (OHAL) çerçevesinde deprem bölgesine yapılacak geçici görevlendirme başvuruları yarın başlıyor.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden YDS/1 başvuruların başladığını duyurdu.
Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?

Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?

MEB an itibarıyla bölge dışına çıkmış öğretmenleri de hukuken rahatlatacak adım atmalıdır.
4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi

4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi

Kadroya geçirilecek olan sözleşmeli personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi
Cumhurbaşkanlığından afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanlığından afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen şehirlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan idari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.
OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kararname yayımlandı

OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kararname yayımlandı

OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Antakya'da yıkılan binalar havadan görüntülendi

Antakya'da yıkılan binalar havadan görüntülendi

HATAY - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rüstem Tümer Paşa Caddesi'nde yıkılan binalar ve arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.