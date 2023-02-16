MEB'deki sözleşmeli aşçı yardımcıları 'hizmetli' kadrosuna atanmak istemiyor

Diyanet'in Görev ve Çalışma Yönetmeliğindeki değişiklikler yürürlüğe girdi
Diyanet'in Görev ve Çalışma Yönetmeliğindeki değişiklikler yürürlüğe girdi
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor
GİB bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı
GİB bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti
Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti
Kahramanmaraş'ta bir genç kız 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta bir genç kız 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
'NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en ölümcül, en korkunç felakettir'
'NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en ölümcül, en korkunç felakettir'
Deprem faciası artıyor: Can kaybı 36 bini aştı
Deprem faciası artıyor: Can kaybı 36 bini aştı
Altının gram fiyatı 1.115 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.115 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakanlık yıkılan binalardan delil toplanmasına ilişkin kılavuz hazırladı
Bakanlık yıkılan binalardan delil toplanmasına ilişkin kılavuz hazırladı
Yakalama kararı çıkarılan müteahhit tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı
Yakalama kararı çıkarılan müteahhit tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı
AFAD: Depremzedelere 10 bin lira destek ödemesi başlatıldı
AFAD: Depremzedelere 10 bin lira destek ödemesi başlatıldı
Bakan Koca, sağlık personeliyle sohbet ederken kor patladı
Bakan Koca, sağlık personeliyle sohbet ederken kor patladı
TOKİ Martta kazmayı vuruyor! 3+1 ve 105 metrekare daireler yapılacak
TOKİ Martta kazmayı vuruyor! 3+1 ve 105 metrekare daireler yapılacak
Depremzedeye 4 bin TL kısa çalışma ödeneği
Depremzedeye 4 bin TL kısa çalışma ödeneği
Saatler ilerliyor umutlar tükenmiyor
Saatler ilerliyor umutlar tükenmiyor
Okulların açılmasıyla 'deprem psikoeğitim programları' başlayacak
Okulların açılmasıyla 'deprem psikoeğitim programları' başlayacak
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik ödemeler başladı
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik ödemeler başladı
Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
AFAD yayımladı: Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan öncelikli malzemeler
AFAD yayımladı: Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan öncelikli malzemeler
Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına soruşturma
Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına soruşturma
OHAL kararnameleri TBMM'de
OHAL kararnameleri TBMM'de
228 saat sonra iki çocuğuyla kurtarıldı: İlk sorusu 'hangi gündeyiz?' oldu
228 saat sonra iki çocuğuyla kurtarıldı: İlk sorusu 'hangi gündeyiz?' oldu
TBB'den deprem bölgesine yönelik ek tavsiye kararları
TBB'den deprem bölgesine yönelik ek tavsiye kararları
Deprem bölgesinden dönen MEB AKUB ekibi kaza yaptı: 13 yaralı
Deprem bölgesinden dönen MEB AKUB ekibi kaza yaptı: 13 yaralı
Deprem bölgesinde 7 bin 589 bekçi görev yapıyor
Deprem bölgesinde 7 bin 589 bekçi görev yapıyor
Yargıtay bozmuştu, Mahkeme'den İbrahim Okur'a verilen cezada direnme kararı
Yargıtay bozmuştu, Mahkeme'den İbrahim Okur'a verilen cezada direnme kararı
Tatar: 7,3 metrelik yer değiştirme meydana geldi
Tatar: 7,3 metrelik yer değiştirme meydana geldi
Kılıçdaroğlu seçim hakkında net konuştu: Aklınızdan bile geçirmeyin
Kılıçdaroğlu seçim hakkında net konuştu: Aklınızdan bile geçirmeyin
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

MEB'deki sözleşmeli aşçı yardımcıları 'hizmetli' kadrosuna atanmak istemiyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nda sözleşmeli destek personeli olarak, aşçı ile aşçı yardımcısı kadrolarına atananlardan aşçı olanlar memur kadrosu olarak 'aşçı' kadrosuna, aşçı yardımcısı ise memur kadrosu olarak 'hizmetli' kadrosuna atanacağı düzenleme çok sayıda aşçı yardımcısı olarak çalışanların tepkisine neden oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 13:28, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 13:33
Yazdır
MEB'deki sözleşmeli aşçı yardımcıları 'hizmetli' kadrosuna atanmak istemiyor

Sözleşmeli personelin kadroya alınamsı düzenlemesinde hangi unvanların hangi kadroya alınacağına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi dün yayınlandı. Konuya ilşiki haberimiz için Tıklayınız.

Kararnameye göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nda sözleşmeli destek personeli olarak, alım ilanlarına göre aynı şartlarda olan aşçı ile aşçı yardımcısı kadrolarına atananlardan aşçı olanlar memur kadrosu olarak aşçı kadrosuna, aşçı yardımcısı ise memur kadrosu olarak 'hizmetli' kadrosuna atanacağı öngörülmüştür.

Bu durumda, aşçılık ile alakalı eğtim almış personelin, hizmetli kadrosuna atanarak, görev ve mesleğinin dışında işlerin de yaptırılacak olması çok sayıda aşçı yardımcısı olarak çalışanların tepkisine neden oldu.

Gelen tepkiler üzerine Memur-Sen Konfedererasyonuna bağlı Eğitim Bir sen bir açıklama yayımladı.

Konuya ilişkin Eğitim Bir-Sen'in açıklaması şu şekilde:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışmakta Olanların Atanabilecekleri Memur Kadrolarına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı, 15.02.2023 tarihli ve 32105 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kararda, aşçı yardımcısı pozisyon unvanında bulunanların hizmetli kadrosuna atanmaları öngörülmüştür. Ancak aşçı yardımcısı pozisyon unvanı istihdamı duyurusunda "aşçı ve aşçı yardımcısı" alan mezunu olarak yerleştirilmeleri yapılan adaylarda aranan şartlar aynıdır (Lisans düzeyinde; Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak; ön lisans düzeyinde; Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak; ortaöğretim düzeyinde; ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak).

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 43. maddesinde yer alan, "Pansiyonlarda aşçıya yardımcı olmak ve bulunmadığı zamanlarda aşçının görevlerini yapmak üzere aşçı yardımcısı görevlendirilir" hükmü, aşçı yardımcısı ile aşçı arasında görev yönüyle bir farklılık olmadığını ortaya koymaktadır.

657 sayılı Kanun'un 36. maddesinde, "Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar" hükmüne yer verilerek yardımcı hizmetler sınıfının hangi alanları kapsadığı belirtilmiştir.

Görüldüğü üzere, yardımcı hizmetler sınıfı dahilindeki kadrolar için üst düzey eğitim veya belirli türdeki okullardan mezun olma gibi şartlar aranmamaktadır fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nda aşçılar ve aşçı yardımcısı yönünden eğitime dayalı yeterlilik istenmekte ve mesleki ortaöğretim veya daha üst düzey mezuniyet gibi şartlar aranmaktadır. Bu nedenle, 657 sayılı Kanun'a eklenen geçici 48. madde gereğince, aşçı yardımcısı pozisyon unvanında bulunanlar aşçı (memur) kadrolarına atanmalı; yeterlilik yönüyle farklılaştırılma öngörülmesi halinde aşçı yardımcısı kadro unvanının ihdas edilmesi yönünde bir hukuki düzenleme yapılmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı Kararı, mevcut haliyle aşçı yardımcısı unvanında bulunan personel açısından hak kaybı doğuracak niteliktedir. Bunu önleyecek bir hukuki düzenleme yapılmaması halinde aşçı yardımcısı unvanında bulunan üyelerimize, mağdur olmalarını önlemek amacıyla, hukuki destek vereceğiz.


Türkiye Barolar Birliği, 'Enkaz Radarı' mobil uygulamasını kullanıma sundu
Türkiye Barolar Birliği, 'Enkaz Radarı' mobil uygulamasını kullanıma sundu
Türkiye Diyanet Vakfı depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi
Türkiye Diyanet Vakfı depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi
Öz Gıda İş Sendikasında Bayrak Değişimi
Öz Gıda İş Sendikasında Bayrak Değişimi
TDV, Kahramanmaraş'ta sıcak yemek kapasitesini günlük 10 bin kişiye yükseltti
TDV, Kahramanmaraş'ta sıcak yemek kapasitesini günlük 10 bin kişiye yükseltti
Türk Kızılaydan 'kan bağışı' için kritik çağrı
Türk Kızılaydan 'kan bağışı' için kritik çağrı
'Etkin soruşturma için binlerce avukat gönüllü olarak görev alacak'
'Etkin soruşturma için binlerce avukat gönüllü olarak görev alacak'

Bu Habere Tepkiniz

Anayasa Mahkemesi 22 Şubat 2023'te 6 dosyayı esastan karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi 22 Şubat 2023'te 6 dosyayı esastan karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi Şubat ayında Genel Kurul gündemini yoğunlaştırdı. 16 Şubatta 22 dosya görüşecek olan Yüksek Mahkeme bir hafta sonrasında da 6 dosyayı esastan görüşeceğini duyurdu.
MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Türkiye tek yürek: 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı

Türkiye tek yürek: 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda gerçekleştirilen kampanyada 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşılırken, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
'Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi' yargıdan dönüyor

'Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi' yargıdan dönüyor

Sözleşmeli personelin görevine son vermek isteyen belediyeler en çok "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması" gerekçesine sığınsa da bunu ispatlayamadıkları için işlemler yargı tarafından iptal edilmektedir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları başlıyor

OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, Olağanüstü Hal (OHAL) çerçevesinde deprem bölgesine yapılacak geçici görevlendirme başvuruları yarın başlıyor.
YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden YDS/1 başvuruların başladığını duyurdu.
Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?

Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?

MEB an itibarıyla bölge dışına çıkmış öğretmenleri de hukuken rahatlatacak adım atmalıdır.
4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi

4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi

Kadroya geçirilecek olan sözleşmeli personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi
Cumhurbaşkanlığından afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanlığından afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen şehirlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan idari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.
Antakya'da yıkılan binalar havadan görüntülendi

Antakya'da yıkılan binalar havadan görüntülendi

HATAY - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rüstem Tümer Paşa Caddesi'nde yıkılan binalar ve arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.