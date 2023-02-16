Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon 887 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Şubat itibarıyla 10 milyar 248 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 876 milyar 674 milyon liradan 7 trilyon 886 milyar 922 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 119 milyar 396 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 317 milyar 292 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri tutarı 1 trilyon 139 milyar 165 milyon liraya yükseldi.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 10 Şubat itibarıyla 6 milyar 747 milyon lira artışla 1 trilyon 139 milyar 165 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 365 milyar 143 milyon lirası konut, 54 milyar 355 milyon lirası taşıt ve 719 milyar 667 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 67 milyon lira artarak 981 milyar 515 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,9 artışla 496 milyar 34 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 247 milyar 700 milyon lirası taksitli, 248 milyar 333 milyon lirası taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 559 milyon lira azalarak 161 milyar 378 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 140 milyar 513 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 2 milyar 560 milyon lira azalışla 1 trilyon 738 milyar 186 milyon lira oldu.