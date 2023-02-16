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'Çocuklarımız gelecektir, gelecek riske atılamaz'

MHP Genel Başkanı Bahçeli:- "Kurucusu olduğum Devlet Bahçeli Vakfı olarak, afet bölgesi ilan edilen illerimizin her birinden, eğer varsa ailelerinin müsaadesi, yoksa devletin yetkili kurumlarının onayıyla 0-5 yaş grubunda bulunan bir evladımızın insani sorumluluğunu fedakarca üstlenmeye hazır olduğumuzu açıklıyorum"- "Çocuklarımız gelecektir. Gelecek riske atılamaz. Yetimlerimiz, öksüzlerimiz, kimi kimsesi olmayan evlatlarımız asla yarınsız ve çaresiz değildir. Kimsesizlerin umudu, huzuru, aşı, sıcak kucağı olmak manevi görevimizdir. Bu görevin ifası için gün bugündür"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 15:10, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 15:23
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'Çocuklarımız gelecektir, gelecek riske atılamaz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurucusu olduğu Devlet Bahçeli Vakfının afet bölgesi ilan edilen illerin her birinden 0-5 yaş grubundan bir çocuğun insani sorumluluğunu fedakarca üstlenmeye hazır olduğunu bildirdi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak, enkazı kaldırmak, sosyal ve toplumsal hasarı onarmak için devlet ve milletin el ele verdiğini, muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergilediğini ifade etti.

Ahlaki, insani, vicdani kenetlenmenin hayranlık uyandırdığını vurgulayan Bahçeli, "Dün akşam yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda canlı olarak 'Türkiye Tek Yürek' adıyla yayımlanan ortak kampanyada 115 milyar 146 milyon 528 bin lira nakdi yardım toplandı ve 9 milyon 10 bin adet de SMS bağışı yapıldı. Asrın felaketinden kaynaklanan ağır yıkımın telafisi amacıyla yardımlarını esirgemeyen hayırsever insanlarımıza, televizyon yapımcılarına, telefon başında her arayana sabırla cevap veren sanatçılarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." paylaşımında bulundu.

Bahçeli, Türk Kağanı Bilge Kağan'ın, "Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye gece uyumadım, gündüz oturmadım. Aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım." ifadelerini içeren tarihi mesajının yerini bulduğunu ifade ederek "Türkiye tek sestir, tek yürektir. Fedakarlıkla kurulan gönül köprüleri üzerinden kardeşliğimizin bereket ve nimet konvoyları sürekli hareket halindedir ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktadır. Ne kadar gururlansak yetersizdir. Her zorluğun bir kolayı vardır ve tedavüldedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sağduyunun aklın, mantığın ve ahlakın bileşkesinde tezahür ettiğini, muazzam bir sağduyu anlayışının kuvveden fiile geçtiğini belirten Bahçeli, milletin alicenaplığını, çelebi ruhunu, müşfik yapısını, merhametli vasfını, müstesna vakarını samimiyetle ve inançla gösterdiğini anlattı.

- "Elimizi taşın altına koyuyoruz"

Bahçeli, deprem sonrası 283 binden fazla ailenin, refakatçisi olmayan afetzede çocuklara koruyucu aile olmak maksadıyla devreye girdiğine dikkati çekerek bu asil davranışın, takdir ve tebrik edilecek bir insani hasletin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Bahçeli, şöyle devam etti:

"Kurucusu olduğum Devlet Bahçeli Vakfı olarak, büyük felaketin mucize çocuklarına sahip çıkmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, gözyaşlarını silmek, acılarını dindirmek, iyi yetişmelerini temin etmek amacıyla biz de elimizi taşın altına koyuyoruz. Buna göre afet bölgesi ilan edilen illerimizin her birinden, eğer varsa ailelerinin müsaadesi, yoksa devletin yetkili kurumlarının onayıyla, 0-5 yaş grubunda bulunan bir evladımızın insani sorumluluğunu fedakarca üstlenmeye hazır olduğumuzu açıklıyorum. Bu yaş gurubundaki yavrularımızın beslenme ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında iş ve yuva sahibi olmalarına kadar maddi ve manevi desteği sağlamaya kararlıyız. Depreme maruz kalan illerimizden birer evladımız önce Allah'a, sonra da vakfımıza emanettir."

Bahçeli, çocukların gelecek demek olduğuna işaret ederek "Gelecek riske atılamaz. Yetimlerimiz, öksüzlerimiz, kimi kimsesi olmayan evlatlarımız asla yarınsız ve çaresiz değildir. Kimsesizlerin umudu olmak, huzuru olmak, aşı olmak, sıcak kucağı olmak manevi görevimizdir. Bu görevin ifası için gün bugündür." ifadelerini kullandı.

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