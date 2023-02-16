Emine öğretmen, depremzede çocukları eğlendiriyor

Yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı dersler aracılığıyla öğrenciler depremin etkisinden uzaklaştırılarak akranları ile vakit geçirmelerini sağlıyor. Okul bahçesine kurulan çadırlarından ve çevre çadırlardan etkilenen öğrenciler depremin etkisinden bir nebze olsun kurtularak eğlenceli vakit geçiriyor.



Öğretmen Emine Karakuş, depremzede çocuklarla bütün gününü birlikte geçirdiklerini ifade ederek, "Depremden etkilenen çocuklar depremden bu yana çadırlarda kalıyorlar. Okuldan, eğitimden uzaklar. Korkularını atlatmaları için aktiviteler etkinlikler yaptırmaya çalışıyoruz. Bu ortamı velilerimizle oluşturduk 35 öğrencimiz var. Çadırlara akşam uyumaya gidiyorlar. Burada ders çalışıyorlar. Oyunlar oynuyorlar" dedi.