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Diyanet'in Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklikler yürürlüğe girdi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, olağanüstü haller ile afet ve acil durumlarda sunulacak din, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde planlayıp uygulayabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 15:52, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 16:04
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Diyanet'in Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklikler yürürlüğe girdi

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinde bazı değişiklikler yapılan yönetmeliğe göre, müdürlük, cami ve mescitlerdeki irşat hizmetlerinin usulüne uygun, etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlayacak, cami ve mescit dışında dini programlar ve ilmi toplantılar düzenleyebilecek.

Başkanlık tarafından uygun görülen yerlere vaaz ve irşat ekipleri gönderilebilecek, başkanlık vaizlerinin vaaz ve irşat programları düzenleme ve hutbe hazırlama yetkisi olacak.

Genel müdürlük, İslam'ı kabul edenlerle ilgili işlemleri takip edecek, ihtida belgelerine ilişkin kayıtları tutacak.

Ayrıca cami ve mescitlerin ibadete açılması, yönetilmesi, cami hizmetlerini yürütülmesiyle ilgili iş ve işlemleri takip edecek, dini ve milli günlerde programları düzenleyecek.

Olağanüstü haller ile afet ve acil durumlarda sunulacak din hizmetleri ile manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde planlayıp uygulanabilecek olan genel müdürlük, ihtiyaç duyulan camilerde dini danışmanlık bürolarının açılmasıyla ilgili çalışma yapılmasını sağlayacak ve bununla ilgili iş ve işlemleri takip edecek.

Genel müdürlükçe aile, kadın ve gençlik ile toplumun diğer kesimlerine yönelik dini konularda aydınlatma ve rehberlik hizmeti verilecek.

İslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini sosyal teşekküller ve geleneksel dini kültürel oluşumlarla ilgili çalışmalar yapılacak, dini bayramlar ile ramazan ayında çeşitli sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler planlanacak.

Kurban ibadetinin usulüne uygun yerine getirilmesi için gerekli işlemler yapılacak, helal gıda konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütülecek iş ve işlemleri koordine ve takip edilecek.

Engellilere yönelik din hizmetleri ile manevi danışmanlık hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi sağlanacak.

Ceza infaz kurumları, çocuk eğitim evleri, denetimli serbestlik müdürlükleri, sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde bulunan vatandaşlara manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacak.

Toplumsal huzuru tehdit eden terör, şiddet, bağımlılık gibi olumsuzlukların önlenmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılacak.

Gençliğin dini ve milli değerlerle barışık, vatanına ve milletine bağlı ve faydalı bireyler olarak yetişmesi için gerekli çalışmalar yürütülecek.

- Yönetmelikteki "Kutlu Doğum" ibaresinde değişiklik

Aile ve dini rehberlik büro veya merkezlerinde fetva hattında, irşat kurullarında görevlendirilen veya koordinatörlük görevi verilen vaizler, buralarda görev yaptıkları her bir gün için bir vaaz ve irşat görevinden muaf tutulacak.

Önceki yönetmelikte yer alan "Kutlu Doğum" ibaresi de "Mevlid-i Nebi" şeklinde değiştirildi.

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