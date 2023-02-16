Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınacak
Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınacak
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhiti: Yönetmeliğe uygun
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhiti: Yönetmeliğe uygun
Depremin ilk anları polis telsizinde: AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış
Depremin ilk anları polis telsizinde: AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış
Deprem şiddeti skalası 12'ye kadar.... Maraş 11'i gördü
Deprem şiddeti skalası 12'ye kadar.... Maraş 11'i gördü
Ankara'da 'depremzedeye fahiş kira' isyan ettirdi
Ankara'da 'depremzedeye fahiş kira' isyan ettirdi
248 saat sonra kurtarılan genç kız, doktorları şaşırttı
248 saat sonra kurtarılan genç kız, doktorları şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
GİB bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı
GİB bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti
Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti
'NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en ölümcül, en korkunç felakettir'
'NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en ölümcül, en korkunç felakettir'
Deprem faciası artıyor: Can kaybı 36 bini aştı
Deprem faciası artıyor: Can kaybı 36 bini aştı
Altının gram fiyatı 1.115 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.115 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakanlık yıkılan binalardan delil toplanmasına ilişkin kılavuz hazırladı
Bakanlık yıkılan binalardan delil toplanmasına ilişkin kılavuz hazırladı
Yakalama kararı çıkarılan müteahhit tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı
Yakalama kararı çıkarılan müteahhit tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı
AFAD: Depremzedelere 10 bin lira destek ödemesi başlatıldı
AFAD: Depremzedelere 10 bin lira destek ödemesi başlatıldı
Bakan Koca, sağlık personeliyle sohbet ederken kor patladı
Bakan Koca, sağlık personeliyle sohbet ederken kor patladı
TOKİ Martta kazmayı vuruyor! 3+1 ve 105 metrekare daireler yapılacak
TOKİ Martta kazmayı vuruyor! 3+1 ve 105 metrekare daireler yapılacak
Depremzedeye 4 bin TL kısa çalışma ödeneği
Depremzedeye 4 bin TL kısa çalışma ödeneği
Saatler ilerliyor umutlar tükenmiyor
Saatler ilerliyor umutlar tükenmiyor
Okulların açılmasıyla 'deprem psikoeğitim programları' başlayacak
Okulların açılmasıyla 'deprem psikoeğitim programları' başlayacak
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik ödemeler başladı
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik ödemeler başladı
Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
AFAD yayımladı: Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan öncelikli malzemeler
AFAD yayımladı: Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan öncelikli malzemeler
Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına soruşturma
Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına soruşturma
OHAL kararnameleri TBMM'de
OHAL kararnameleri TBMM'de
228 saat sonra iki çocuğuyla kurtarıldı: İlk sorusu 'hangi gündeyiz?' oldu
228 saat sonra iki çocuğuyla kurtarıldı: İlk sorusu 'hangi gündeyiz?' oldu
TBB'den deprem bölgesine yönelik ek tavsiye kararları
TBB'den deprem bölgesine yönelik ek tavsiye kararları
Deprem bölgesinden dönen MEB AKUB ekibi kaza yaptı: 13 yaralı
Deprem bölgesinden dönen MEB AKUB ekibi kaza yaptı: 13 yaralı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Depremin ilk anları polis telsizinde: AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından polislerin telsizden yaptığı anonsların ses kaydı, felaketin boyutunu gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 16:44, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 17:10
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin yaşandığı 04.17'de Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki binaların yıkılması, İl Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin telsiz konuşmalarına yansıdı.

Depremin yaşandığı saatte görevde olan ve şehirdeki yıkıma ilişkin polis merkezine bilgi veren ekiplerin anonslarında, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgelerine sevki için harcadığı çaba ile çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de yer aldı.

Depremden hemen sonra polis telsizinden yapılan bazı anonsların ses kaydı şöyle:

Haber merkezi: "Tamam istasyonlarımız sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim ivedi tamam."

Ekip: "Efendim Gazi Paşa Mahallesi'ndeki bina çöktü."

Ekip: "Merkez, hal içerisinde patlamalar oluyor efendim."

Haber merkezi: "Tamam istasyonlarımız lütfen teker teker söyleyelim."

Ekip: "Gazipaşa Mahallesi'ndeki bina çöktü, efendim bina çöktü."

Ekip: "Beyazıtlı Mahallesi'nde çok sayıda bina yıkık durumda efendim."

Ekip: "Trabzon Caddesi Şelale Kavşağı'nda çok sayıda bina çöktü efendim."

Ekip: "Merkez, bina altında çok sayıda şahıs var."

Haber merkezi: "Tamam istasyonlar, ekiplerimiz bölgemizde sakin olalım, duyarlı olalım, yollarımızı açık tutalım. Malum bu konulardan haberleri var. Artçılar da devam ediyor halen."

Ekip: "Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Kervan binası komple çökmüş durumda tamam."

Ekip: "Merkez, Global mağazasından belediye binasına kadar tüm binalar, Piazza AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış durumda."

Haber merkezi: "İstasyonlar, emniyette de durumlar iyi değil, artçılar devam ediyor."

Ekip: "Merkez, Ebrar Sitesi çöktü efendim. Merkez, ayrıca enkaz altında insanlar var buraya da ekip gönderirseniz."

Ekip: "Tamam, efendim çıkardık yaralıyı."

Ekip: "Merkez, Malik Ejder Caddesi'nde çok sayıda bina yıkılmış durumda efendim."

Haber merkezi: "Tamam istasyonlar, biz de muhabereyi dışarıdan takip ediyoruz binayı terk ettik tamam."

Ekip: "Şazibey Mahallesi hal içerisinde dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor efendim."

Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerde yeni imar planı hazırlıyoruz
Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerde yeni imar planı hazırlıyoruz
Diyarbakır'da 2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kaldı
Diyarbakır'da 2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kaldı
248 saat sonra kurtarılan genç kız, doktorları şaşırttı
248 saat sonra kurtarılan genç kız, doktorları şaşırttı
Emine öğretmen, depremzede çocukları eğlendiriyor
Emine öğretmen, depremzede çocukları eğlendiriyor
'Çok dayanıklı' denilen Ebrar Sitesi'nde can kaybı 250'yi geçti
'Çok dayanıklı' denilen Ebrar Sitesi'nde can kaybı 250'yi geçti
Tarih öğretmenini enkazdan meslektaşları kurtardı
Tarih öğretmenini enkazdan meslektaşları kurtardı

Bu Habere Tepkiniz

Diyanet'in Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklikler yürürlüğe girdi

Diyanet'in Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklikler yürürlüğe girdi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, olağanüstü haller ile afet ve acil durumlarda sunulacak din, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde planlayıp uygulayabilecek.
Anayasa Mahkemesi 22 Şubat 2023'te 6 dosyayı esastan karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi 22 Şubat 2023'te 6 dosyayı esastan karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi Şubat ayında Genel Kurul gündemini yoğunlaştırdı. 16 Şubatta 22 dosya görüşecek olan Yüksek Mahkeme bir hafta sonrasında da 6 dosyayı esastan görüşeceğini duyurdu.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Türkiye tek yürek: 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı

Türkiye tek yürek: 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda gerçekleştirilen kampanyada 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşılırken, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi' yargıdan dönüyor

'Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi' yargıdan dönüyor

Sözleşmeli personelin görevine son vermek isteyen belediyeler en çok "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması" gerekçesine sığınsa da bunu ispatlayamadıkları için işlemler yargı tarafından iptal edilmektedir.
OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları başlıyor

OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, Olağanüstü Hal (OHAL) çerçevesinde deprem bölgesine yapılacak geçici görevlendirme başvuruları yarın başlıyor.
YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden YDS/1 başvuruların başladığını duyurdu.
Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?

Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?

MEB an itibarıyla bölge dışına çıkmış öğretmenleri de hukuken rahatlatacak adım atmalıdır.
4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi

4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi

Kadroya geçirilecek olan sözleşmeli personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi
Depremin ilk anları polis telsizinde: AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış

Depremin ilk anları polis telsizinde: AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından polislerin telsizden yaptığı anonsların ses kaydı, felaketin boyutunu gösterdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.