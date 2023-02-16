Belediye başkanı 1999 yılında devletin verdiği evi bağışladı

Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Çimen, Valilik Salonu'nda düzenlenen toplantıda, AFAD koordinatörlüğünde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için başlatılan yardım kampanyasına destek veren Gümüşhane halkına ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.

Gösterilen kardeşliğin deprem bölgesinde yaraların sarılmasında büyük fayda sağladığını belirten Taşbilek, "Gümüşhane kendi cüssesinin belki 10 katı fedakarlık ve büyük çabayla, muhabbetle deprem bölgesindeki kardeşlerinin elinden tuttu. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz." dedi.

Taşbilek, Gümüşhane'den yardım malzemesi yüklü 178 kamyon ve 57 tırın deprem bölgesine gönderildiğini vurgulayarak, "Devlet, millet sırt sırta, omuz omuza vererek bölgedeki yaraları el birliğiyle saracağız. Bu süreçte Gümüşhane'deki her birey bu işin bir yerinden tuttu. Gümüşhaneliler sınavını çok iyi verdi, ömrüm boyunca geçtiğimiz haftayı unutmayacağım." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Gölcük depreminde, Kocaeli'ndeki 8 katlı evlerinin yıkıldığını anlatan Çimen, şunları kaydetti:

"Kocaeli merkezde kendi adıma bir dairem var. O dairemi de sizin aracılığınızla bağış yapmak istiyorum. Devletimiz vermişti bana. Helali hoş olsun. Benim annem, hanım ve çocuklar Kahramanmaraş'ta depreme yakalandılar. Oradaki insanların her şeye ihtiyacı var."

Çimen, bölgeye gidip durumu yerinde gördüğünü dile getirerek, "Oradaki birlik ve beraberliği gördüm. Bundan sonra da yardımları yine daha profesyonel bir şekilde göndermemiz lazım. İnşallah o ateşi hep beraber söndüreceğiz." ifadelerini kullandı.