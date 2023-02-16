Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerde yeni imar planı hazırlıyoruz
Bakan Kurum; "(Depremden etkilenen iller) Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 18:17, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 18:20
Kurum:(Deprem bölgesi) 577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık.
"(Kahramanmaraş merkezli depremler) Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz."
"(Depremden etkilenen iller) Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürütüyoruz."