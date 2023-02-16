Adana'da yıkılan bina soruşturmasında tutuklu sayısı 16 oldu

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 6'dan 12'ye yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentteki Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Atilla T, Tamer E, Cem A, Abdullah Y, Ferit I. ve Celal G. tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 13 şüpheli serbest bırakıldı.

Böylece, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.

- Soruşturma

Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden Alpargün İnşaat firmasının sahibi Hasan Alpargün, 13 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Alpargün'ün ardından, kentte inşa edilen 11 binanın depremlerde yıkılmasıyla ilgili 14 Şubat'ta gözaltına alınan 5 kişi de cezaevine gönderilmişti.