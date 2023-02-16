Bakanlıktan depremzedelere 24 bin 455 ton yakacak odun
Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem felaketinden etkilenen illere, 24 bin 455 ton yakacak odun yardımı yapıldığını duyurdu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 21:38, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 21:35
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem
bölgelerindeki arama- kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra acil ihtiyaçların karşılanması
ve besicilerin hayvanlarının korunması adına pek çok alanda faaliyetlerine devam
ediyor.
Bakanlık, bu kapsamda depremden etkilenen illere ısınma amaçlı odun dağıtımına
da başladı.
Orman Genel Müdürlüğü'nce Kahramanmaraş'a 8 bin 100 ton, Hatay'a 6 bin 600
ton, Adıyaman'a 3 bin 870 ton ve diğer illere 5 bin 885 ton olmak üzere toplam
24 bin 455 ton yakacak odun dağıtıldı.
Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından
üretilen konteynerler de barınma amacıyla depremden etkilenen bölgelere sevk
edildi.