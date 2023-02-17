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OHAL, Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi

OHAL, kapsamında yardım ve bağışlar hakkında kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 01:16, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 03:18
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OHAL, Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BANKALAR VE KONSOLİDE DENETİME TABİ KURULUŞLARCA YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ Kararname Numarası: 124

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca yapılacak bağış ve yardımlar hakkmdaki sınırlamalara muafiyet tanınmasıdır.

Bağış ve yardım sınırından muafiyet

MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar tarafından olağanüstü hal süresince yapılacak bağış ve yardımlar, 5411 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer alan sınırlamaların kapsamına dahil edilmez.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

16 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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